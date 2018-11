Depuis quelques mois, Matiu roule sa bosse et attire l’attention non seulement des communautés autochtones mais d’un public francophone de plus en plus vaste. Sur son album intitulé Petikat, il mélange folk, rock et même quelques touches de hip hop. Chantant en anglais, en français et en innu, cet ancien menuisier et technicien de scène a aujourd’hui trouvé sa voie dans la chanson.

« Petikat, ça veut dire lentement, tranquillement, explique-t-il à l’animatrice Paule Therrien, de l’émission Bonjour la côte. « L’une des chansons de l’album porte ce titre, ajoute-t-il, et je trouvais aussi que ça illustre bien la façon dont j’avance dans le monde musical, tranquillement mais sûrement, sans trop brusquer les choses. »

Son album, très universel, aligne des chansons très différentes les unes des autres et la plupart du temps autobiographiques. L’homme privé, avec ses préoccupations personnelles et intimes, y côtoie l’homme engagé, exposant son regard citoyen.

« Je n’écris jamais une chanson en ayant l’objectif qu’elle soit engagée, dit-il. Ça vient naturellement. Inconsciemment, j’ai forcément envie de parler du social. C’est connecté directement à mes intérêts, ça vient tout seul. C’est très subjectif ma façon d’écrire là-dessus, c’est vraiment mon point de vue, ma perspective. »

L’album de Matiu est déjà disponible sur toutes les plateformes.