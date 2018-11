Le mouron des champs est une mauvaise herbe très tenace dont les graines sont souvent utilisées pour nourrir les oiseaux en cage. Ce nom évoque également l’inquiétude (comme dans l’expression « se faire du mouron »).

C’est avant tout une anecdote liée à ma mère, décédée il y a une dizaine d’années, qui est à l’origine de cette suite poétique. Quelques années avant ma naissance, alors qu’elle était une jeune patineuse artistique, elle s’est cassé une jambe en sortant d’un restaurant qui s’appelait Le Mouron rouge. Elle n’a plus jamais patiné. Ironiquement, c’est donc le mouron qui a mis l’oiseau en cage. Marie-Hélène Voyer



Mouron des champs

« Nous portions au cou des cicatrices pleines d’oiseaux »

– Nicole Brossard, Le centre blanc

FLEUR PREMIÈRE

Ma mère caressait mon front chaque soir. Elle me disait Nous sommes faites de si peu. Nous sommes faites de choses arrachées. De soustractions. De prénoms déchirés. Nos déroutes ont leurs propres lois. Quand nos joies se noient, nous veillons leur corps un peu. Nous leur dressons des ossuaires fragiles, puis nous les oublions. Ma mère me bordait d’infinies précautions. Elle me disait Il n’y a rien à faire devant ma mort résolue. Choisis mon urne infime. Refuse les oraisons orgueilleuses. Dresse pour moi un mausolée de nylon. Cueille le mouron des champs. Quand les fleurs embaumeront la viande mûre, jette-les aux chiens.

FLEUR DEUXIÈME

Ma mère avait une beauté d’oiseau inquiet

elle mourait chaque année

avant la neige.

FLEUR TROISIÈME

Je suis fille d’aïeules mal enterrées. Chaque nuit je fouille leurs yeux de fruits noircis, je creuse leurs becs, goûte l’amer de leurs salives, j’égrène les perles de leurs colliers d’aphasie. Je suis fille née de mères taiseuses. Je fais miennes leurs lèvres compactes. J’habite leur silence plein la gorge.

FLEUR QUATRIÈME

Ma mère est une oie

un fantôme très blanc

je l’étends sur la corde

j’étale ses robes ses gaines

ses bas-culottes

ses lambeaux lisses.

J’exhibe son sacrifice,

mon regret lumineux.

FLEUR CINQUIÈME

Parfois je l’imagine enterrée

restes, éclats d’os, poudres fines

sa peau grésille

peut-être

encore.

Combien de cendres

pour faire un gâteau

des anges?

FLEUR SIXIÈME

Chaque nuit je m’invente une mère qui caresse mon front. Je dors parmi ses ombres légères, ses floraisons fuyantes, ses haleines pour toujours domptées. Je m’abolis dans le souvenir de ses tendresses brèves. Je soupèse mes pertes.

Quel est le poids exact d’une mère qui brûle ?

***

Chaque nuit je m’invente une mère sans nom. Pour appeler le sommeil, je compte les bêtes lentes de sa mémoire, je dresse l’inventaire de ses yeux de poupée très sage, de ses visages de vertiges tristes, de ses sourires de sécheresses longues.

À l’aube, je ne suis pas certaine qu’elle ait existé.

FLEUR SEPTIÈME

Je fouille ma gorge hantée

d’aïeules.

Ma bouche, leur cage

involontaire.

Je nomme ce que je ronge

duvets peaux cartilages

j’avale ce qui infeste

sueurs sangs légers

regrets

consolations éteintes.

Ma langue fouille

leurs ventres de nœuds

découvre l’aigre

de leurs tristesses.

J’avale leurs petits nids

d’histoires honteuses.

Je goûte à quelque chose

d’inconsolable.

Je parle par leurs bouches

dédoublées,

j’hérite de leurs gésiers

de peurs anciennes.

Leurs voix dans la mienne,

ma pénitence.

