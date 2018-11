L’espace de liberté des rivières est un concept en géographie qui fait référence à l’amplitude que peut prendre un cours d’eau lors de ses crues. Mathieu Simoneau y a vu un espace de jeu et de liberté essentiel pour vraiment exister et prendre sa place dans le monde.

La parole poétique est la plus brute qui soit. Elle va à l’essentiel, sans apparat. Elle ne s’enfarge pas dans les fleurs du tapis, et témoigne d’une expérience directe de notre rencontre avec le monde. Ça me convient mieux, même si j’aime les autres formes que prend la littérature. Mathieu Simoneau



L'espace de liberté des rivières

Tu marches vers toi-même

sur des sentiers

que les cigales écorchent

en traînant le soleil dans leurs cris

ça te sile aux oreilles

tous ces murmures

au loin qui se prennent

aux cheveux des bouleaux

était-ce si important

de braver la montagne

pour quelques framboises sauvages

tu ne saurais dire

mais tu as tout brûlé derrière toi

les nids les horloges les chicots

et c’est ainsi que tu reviens

à ton jardin

les os qui te manquent

viendront bien se pencher sur toi

comme de grands tournesols

leurs faces blêmes tournées vers la lumière

*

tu dis que les ombres se sont dissoutes

avant de couler tous les ponts derrière toi

tu fais sauter les souvenirs

à coups de .22 dans le front

c’est ainsi qu’on fait des désirs

qui sortent des rangs

matin et soir

le chemin se couche

pour que tu passes dessus

la tête ailleurs

les arbres s’inclinent

en roulant des yeux

les terrains sont rares comme la mort

un silence côte de fer

se replie

dans les sursauts que fait l’autobus

en dormant

*

te voilà de plus en plus

retourné dans ton corps

comme un vêtement

qu’on épargne à l’usure

le printemps piétine ta patience

tu te cueilles une fragilité inconnue

dans le sillage d’une passante

tu suis la brise et ses déhanchements

tu t’ennuies des grandes pelouses

de la nudité sans fard

des dernières pluies intimes

sur tes étendues rétrécies

au lavage

et c’est toi qui pleures

de toutes tes eaux fortes

*

c’est toi qui craches

sur les parterres bien rasés

de nos capitales dressées comme des chiens

la pluie poursuit son lent manège d’érosion du monde

les visages fondent

et retournent à la terre

fertilisent de leur simple regard

toutes ces étendues

de sol asphyxié

plus tard ils se tourneront vers le soleil

armés de toutes fleurs

prendront par surprise le paysage

ses arbres gourds

ses lentes étoiles

*

il te semble que le chemin s’allonge devant toi

que les fleurs retardent leur venue

les arbres morts du dernier hiver

sont déjà dans l’accueil

du feu qui les léchera

tu ne vois plus rien que l’herbe sèche

abandonnée au soleil

tu noies en pensée le monde

sous une verdure inextricable

tu te laisses disparaître dans ce ressac

c’est pour toi la plus belle mort

le destin te prend par les pieds

se moque

de ton ciel strié de grincements d’avions

de tout ce filage promis à la rouille

et au silence des grandes extinctions

*

voilà

tu n’y mettras plus les pieds

n’y entreras plus

n’y apposeras plus la main

c’est fini

tout a été arrosé au Roundup

il y a des pages tournées

qui brûlent au naphta

ton regard

et laissent des traînées de sel

sur des villes sans avenir

non ce n’est pas tout de convoiter la mort

il te faut de surcroît pénétrer tout cru

dans la vasque

seul

sans secours

seul avec tes mains d’araignées

à faire des mailles dans le vide

des trous pour y passer la tête

et jeter ton corps avec

*

tu manges ta fourrure en attendant le soleil

en espérant voir brûler l’horizon

dans sa grange

tu te tais avant tout

et tu rêves

dans l’espace de liberté des rivières

Le nom du gagnant ou de la gagnante du Prix de poésie Radio-Canada 2018 sera dévoilé le 14 novembre.

Véritable tremplin pour les écrivains canadiens, les Prix de la création Radio-Canada sont ouverts à tous, amateurs ou professionnels. Ils récompensent chaque année les meilleurs récits (histoires vécues), nouvelles et poèmes inédits soumis au concours.