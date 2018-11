De cette somme, la Ville fera un emprunt de 14,1 millions, dont une partie est admissible à une subvention du gouvernement du Québec. Le reste sera prélevé à même le budget de la Ville. Ce sont des fonds excédentaires et des fonds réservés pris à même la municipalité , a expliqué la mairesse suppléante de Magog, Nathalie Bélanger.

On veut s’assurer d’avoir les fonds nécessaires quand ça va être le temps de démarrer le projet au printemps prochain, puis c’est également une question de transparence , a ajouté Mme Bélanger.

Les citoyens qui s’opposent à l’adoption de la résolution pourront signer un registre à la fin du mois de novembre.

En septembre 2017, les élus ont décidé de refaire leurs devoirs et de modifier l’appel d’offres après avoir reçu des soumissions trop élevées. La Ville a fait un trait sur l’aménagement du parc des Braves, ainsi que sur celui du belvédère à l’angle des rues Sherbrooke et Principale et celui de la Grosse-Pomme.

C’est dommage. Ce sont des infrastructures qui auraient vraiment été à l’image même de la municipalité, mais on n’a pas le choix , a indiqué Mme Bélanger. Le choix des matériaux et du mobilier urbain a également été revu.

Le projet de revitalisation en bref : Réfection des infrastructures souterraines et des aménagements de surface de la rue Principale Ouest;

Enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications;

Déplacement d’une conduite de gaz souterraine;

Réfection du passage piétonnier vers le Bras-de-rivière et réfection de la rue de la Grosse-Pomme;

Remplacement du mur de soutènement sur la rue Merry, face à la maison Merry.

Les commerçants ont aussi été consultés au cours des deux dernières semaines. On a pris leurs commentaires, on va les analyser et peut-être faire certaines modifications au besoin , a souligné la conseillère municipale et présidente du Comité de revitalisation du centre-ville, Nathalie Pelletier.

La Ville espère lancer son nouvel appel d’offres vers la fin du mois de novembre pour, idéalement, commencer les travaux au printemps prochain.