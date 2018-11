Un texte de Louis Gagné

L’ancien ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale croit même que la réalité a déjà commencé à rattraper les élus de la Coalition avenir Québec (CAQ) depuis qu’ils ont rencontré les fonctionnaires affectés au dossier.

« Ils se sont bien rendu compte qu’on ne pouvait pas faire ça comme on décide ensemble du lieu où on veut aller manger, qu'on ne peut pas décider d'un tracé parce qu'on a regardé une carte puis on a vu une forêt, une bande verte ou un espace pour construire un pont ou un tunnel », affirme Sébastien Proulx en entrevue à Radio-Canada.

Le député de Jean-Talon dit avoir senti « un peu d’hésitation » au sujet du troisième lien à la suite de l’élection de la CAQ et de la nomination de François Bonnardel à la tête du ministère des Transports.

« On devait [commencer] les travaux d’un troisième lien dans le mandat qui vient de débuter […] peut-être même deux ans et demi après l’élection. J’ai entendu le même M. Bonnardel dire que finalement, peut-être que le tracé, on le connaîtrait juste dans trois ans », souligne le leader parlementaire des libéraux.

Je pense qu'il est périlleux de leur part de vouloir être aussi fermes qu'ils l'ont été avec le calendrier. Sébastien Proulx, député libéral de Jean-Talon

Le pont de l'île d'Orléans Photo : Radio-Canada/Carl Boivin

Inquiétudes

Selon Sébastien Proulx, la volonté du gouvernement de construire le troisième lien à l’est suscite de vives inquiétudes chez les résidents de l’île d’Orléans. Ils seraient nombreux à craindre que l’infrastructure emprunte l’île et vienne « saccager un lieu patrimonial ». Le député soutient que le développement de l’île n’a pas été conçu pour accueillir un tel projet.

« Ça m'apparait illogique de passer au travers de l'île comme si on pouvait faire deux bandes routières d'asphalte pour traverser », assène-t-il.

Le leader des libéraux ajoute que les résidents de l’île sont également préoccupés par la possibilité que le projet de troisième lien retarde la construction d’un nouveau pont. Il prévient que les députés de son parti auront le nouveau gouvernement à l’œil pour ne pas que ce soit le cas.

« Est-ce qu’on peut reporter la construction d’un nouveau pont? Les experts du ministère des Transports nous disent que c’est le temps de travailler, insiste Sébastien Proulx. Ça va nous appartenir […] de poser des questions et de vouloir s'assurer qu'on ne va pas sacrifier les gens de l'île d'Orléans. »

Avec les informations de Nicolas Vigneault