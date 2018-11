La localisation non stratégique de l’entreprise, ses bureaux ne répondant plus aux besoins du moment, son parc informatique vieillissant, en plus des cyberattaques dont PersonnAide fut dernièrement victime forcent l’entreprise à mettre fin à ses opérations , a indiqué l’entreprise par voie de communiqué.

PersonnAide offrait différents services afin de permettre le maintien à domicile de personnes en perte d'autonomie. Le personnel de l'entreprise a été avisé le 1er novembre dernier.