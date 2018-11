Le marché actuel sera maintenu et les installations seront rénovées. La Ville voulait démanteler les installations pour inciter les clients à se rendre au nouveau marché sur le site d'ExpoCité.

La Ville va détruire le bâtiment actuel et des installations temporaires seront utilisées pour un au ou deux, le temps de valider l'achalandage.

« On va évaluer comment ça va et on n'exclue pas éventuellement de faire une structure fixe », explique le maire Régis Labeaume.

Si personne n'y va, on va le fermer, c'est certain. Régis Labeaume, maire de Québec

Le projet d'installation d'un marché saisonnier à la place de Paris est également abandonné, notamment parce que le site se trouve en zone inondable.

L'endroit sera réaménagé en place publique.

En mars dernier, Radio-Canada révélait que la décontamination de la place de Paris pourrait coûter plus d'un million de dollars.

Plus de détails à venir