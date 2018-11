Il faut réfléchir à la possibilité qu’offre le gaz de schiste pour développer l’économie de la province, affirmé Blaine Higgs à l’émission Information Morning Fredericton de CBC News.

On n'arrête pas de dire "non" et on s'attend ensuite à ce qu'on taxe plus les gens. Blaine Higgs, premier ministre désigné du Nouveau-Brunswick

Nous n'imposons cela à personne dans aucune région , a toutefois ajouté M. Higgs.

Blaine Higgs a obtenu une pluralité des voix lors de l'élection de 2018. Photo : Radio-Canada/Élisa Serret

Le Nouveau-Brunswick est le plus grand consommateur de gaz naturel dans les Maritimes, avec plus de 8 600 propriétaires, entreprises et édifices gouvernementaux qui utilisent ce combustible.

En avril, Blaine Higgs avait indiqué qu’il était ouvert à lever le moratoire sur la fracturation hydraulique dans certaines régions. L'objectif était de développer l’économie, plaidait-il.

Selon lui, permettre la fracturation hydraulique dans certaines régions était un compromis acceptable pour clore le dossier.

Moratoire depuis 2014

L’exploitation du gaz de schiste n’est pas interdite à proprement parler au Nouveau-Brunswick, mais la fracturation hydraulique fait l’objet d’un moratoire dans la province.

La fracturation hydraulique est une technique qui consiste à fendre le roc à l’aide d’eau, de produit chimique et de sable pour permettre au gaz de s’échapper.

Cette technique est controversée. Les opposants craignent qu’elle pollue la qualité de l’eau et de l’air environnant.

Un puits de gaz de schiste Photo : Radio-Canada/Radio-Canada

Ce moratoire a été instauré par Brian Gallant lors des premiers mois de son gouvernement libéral en 2014. Il s’agissait d’une de ses principales promesses électorales.

En 2013, le gouvernement progressiste-conservateur de David Alward avait tenté de développer l’industrie gazière, grâce à la fracturation hydraulique, dans certaines régions du Nouveau-Brunswick.

Il a toutefois fait face à d’importantes contestations, dont une émeute de citoyens qui voulaient empêcher les entreprises d'effectuer des tests sismiques.

Plusieurs conditions à respecter Lorsque le gouvernement de Brian Gallant a annoncé le moratoire, il a précisé que plusieurs conditions seraient nécessaires pour le lever : l'approbation de la population ;

de l'information crédible et claire au sujet de l'impact de la fracturation hydraulique sur la santé, l'environnement et l'eau ;

un plan pour atténuer l'impact sur les infrastructures publiques ;

un processus de consultation des communautés autochtones ;

un mécanisme permettant de maximiser les avantages pour les citoyens.

Avec les informations d'Elizabeth Fraser de CBC