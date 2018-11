M. Desjardins, président du promoteur immobilier Brigil, a reçu la Médaille du service méritoire (division civile) des mains de Julie Payette pour l’ensemble de ses actions philanthropiques dans la région de la capitale nationale.

Le principal intéressé a dit être honoré par cette distinction. Ma mission de vie, c’est de faire de belles choses pour ma région et ceux qui m’entourent. J’ai à cœur les causes qui améliorent la vie des gens de ma communauté , a affirmé M. Desjardins dans un communiqué.

Je travaille sans relâche à mettre sur pied des projets qui attireront les grands employeurs et philanthropes – c’est un héritage que je veux laisser aux générations futures. Gilles Desjardins, récipiendaire de la Médaille du service méritoire

Rappelons qu'à la suite des tornades qui ont secoué la région en septembre, M. Desjardins a fait un don de 100 000 $ en aide aux sinistrés.

Gilles Desjardins, un leader dans le domaine immobilier à Gatineau, récipiendaire de la médaille du service méritoire (division civile) à Rideau Hall

Monique Bourassa récompensée

Celle qui est derrière les spectacles de mode Les rêves de Monique a reçu la Médaille du service méritoire pour son engagement auprès des femmes qui ont le cancer. Mme Bourassa a elle-même vaincu la maladie deux fois.

Au fil des ans, ces soirées ont permis de ramasser quelque 800 000 $ en dons pour le Centre de cancérologie de l'Hôpital de Gatineau. Cela a permis l'achat d'équipement afin d'offrir de meilleurs traitements aux patientes.

Mme Bourassa a expliqué qu'au départ, l'événement n'était pas censé être répété chaque année. Quand on a commencé ça, c’était pour une fois, une année. On ne prévoyait pas continuer, puis maintenant, ça fait 10 années qu’on le fait et on veut continuer encore , a-t-elle dit.

Tant et aussi longtemps que la santé va être là, je vais continuer. Monique Bourassa, récipiendaire de la Médaille du service méritoire

Ce n’est pas quelque chose à quoi on s’attend. C’était tellement une grande surprise que je croyais que c’était une farce , a lancé Mme Bourassa.

La Gatinoise Monique Bourassa, ayant survécu deux fois à un cancer, idéatrice du spectacle de mode Les Rêves de Monique qui a permis d'amasser $800,000 pour le Centre de cancérologie de l'Hôpital de Gatineau, honorée à Rideau Hall

Avec les informations de Gilles Taillon