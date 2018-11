Le rapport d'un coroner de Los Angeles publié lundi a déterminé que Miller, âgé de 26 ans, est mort d'une surdose accidentelle, de cocaïne, d'alcool et de fentanyl.

Les ambulanciers paramédicaux ont constaté sa mort le 7 septembre. Une autopsie a été pratiquée le 10 septembre.

Le natif de Pittsburgh entretenait avec Ariana Grande une relation de deux ans qui s’est terminée plus tôt cette année.

Sa musique, qui témoignait souvent de sa dépression et de sa consommation de drogue, lui avait amené l'estime des plus grands noms du hip-hop, comme Chance the Rapper, Travis Scott et John Mayer, qui lui ont rendu hommage lors d'un concert la semaine dernière.