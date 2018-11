Un texte de Michel Gaudreau

L’homme qui travaillait comme sous-traitant pour Plomberie Biron a fait une chute mortelle de neuf mètres dans le fond d’un silo à bran de scie alors que la vis sans fin était restée en fonction.

Il est très rare dans les annales judiciaires de voir une entreprise accusée en vertu du Code criminel à la suite d’un accident de travail. Cette disposition n’a été ajoutée au Code criminel qu’en 2004 (loi C-45) à la suite de la tragédie à la mine Westray en Nouvelle–Écosse.

Dans le cas de l’accident à Chibougamau, il y a eu une enquête de la Sûreté du Québec en plus de l'enquête de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Au terme de l'enquête policière, une accusation de négligence criminelle avait été autorisée par le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Le règlement

Un verdict de culpabilité dans cette affaire aurait pu être catastrophique pour l'avenir de l'entreprise lors de soumissions de contrats publics, selon l’avocat de l’entreprise, Maxime Roy. Chantiers Chibougamau a toutefois reconnu sa responsabilité à l'infraction pénale à la suite de l'enquête de la CNESST et est condamnée à payer plus de 65 000 $ d'amendes. Maxime Roy se dit satisfait du dénouement de cette affaire même si, dit-il, il n’y jamais de gagnant ni de perdant quand il y a un mort .

L’avocate de la poursuite, Julie Lajoie, dit avoir été sensible aux arguments économiques de la défense. Chantiers Chibougamau est le plus gros employeur de la ville. Selon l’avocate, des travailleurs auraient pu devenir des victimes innocentes à la suite d’une telle condamnation. Elle indique que rien ne prouve non plus que la poursuite aurait gagné ce procès qui aurait été long et couteux.

Selon le règlement, Chantiers Chibougamau s’engage à investir près de 200 000 $ en santé et sécurité dans l’entreprise pour les trois prochaines années, incluant l’embauche d’un consultant. L’entreprise s’est aussi engagée à dédommager les deux enfants de la victime pour 50 000 $ chacun et à verser 140 000 $ à la Fondation des centres de santé de Chibougamau-Chapais et 3168 $ au Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC).