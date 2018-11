Les jours de vote

Le référendum aura lieu le mardi 13 novembre entre 8 h et 20 h. Il y aura toutefois la possibilité de faire un vote par anticipation les 6 et 7 novembre entre 11 h et 19 h dans les 14 districts de la métropole.

Tous les Calgariens pourront voter à condition d’avoir 18 ans et plus, d'être citoyen canadien et résident de l'Alberta depuis le 13 mai 2018. Ils devront prouver qu’ils résident à Calgary en présentant une pièce d'identité.

Les électeurs qui ne peuvent pas voter à ces dates ont la possibilité de demander à la Ville de recevoir un bulletin de vote par la poste. Il devra être renvoyé au plus tard le 13 novembre à 16 h au bureau d'Élections Calgary.

Pour la première fois dans le cadre d’élections municipales à Calgary, des machines de vote électroniques seront utilisées.

Le dossier de candidature

La question qui divise le plus les Calgariens et les gouvernements dans ce dossier de candidature, c’est la facture à acquitter pour recevoir les Jeux olympiques.

La société de candidature Calgary 2026 a présenté un budget en septembre dernier. Celui-ci a récemment été revu à la baisse. Le groupe évalue maintenant le coût total du projet à 5,1 milliards de dollars.

De ce montant, 1,2 milliard de dollars viendront du Comité international olympique et 1 milliard de dollars doivent venir des commandites et de la vente de billets.

L’investissement public nécessaire pour accueillir les Jeux sera donc de 2,875 milliards de dollars, d’après les estimations.

Après de longues négociations qui ont failli avoir raison du projet, une entente a finalement été conclue sur le partage des coûts entre les gouvernements fédéral, provincial et municipal.

Le partage de l’argent public : Calgary : 390 millions de dollars

Alberta : 700 millions de dollars

Ottawa : 1,453 milliard de dollars Total : 2,875 milliards de dollars

Les contributions gouvernementales permettront la rénovation de neuf installations sportives dans les montagnes Rocheuses et à Calgary, comme le Saddledome, le Stade McMahon et l’anneau olympique.

L'argent va aussi permettre la création de villages d'athlètes, la construction d'un aréna de taille moyenne et d'un complexe multisport pour les compétitions de patinage artistique, par exemple.

Une somme est également prévue pour couvrir les frais liés à la sécurité et aux imprévus.

Les pour et les contre

Les défenseurs du projet pensent que les Jeux de 2026, comme ceux de 1988, laisseront à la ville un héritage important.

La manifestation sportive représente, pour eux, une occasion de construire et de rénover des installations sportives, ce dont Calgary a besoin, disent-ils.

D'après le comité Oui Calgary 2026, les Jeux créeront aussi des milliers d'emplois, stimuleront l'économie et Calgary profitera de publicité gratuite.

À l’inverse, pour les membres du Non Calgary 2026, les retombées positives promises sur l'économie et l'emploi par la société de candidature sont de la fiction. Il n’y en aura pas, selon eux.

Selon leur point de vue, les gouvernements dépenseront de l'argent qu'ils pourraient investir dans d'autres projets.

Ils craignent également qu'il y ait un dépassement de coûts et que la Ville ne fasse payer les Calgariens davantage en augmentant les impôts fonciers.

Et si le oui passe?

Bien que la candidature soit celle de Calgary, elle concerne aussi les municipalités de Canmore, de Nakiska, dans les Rocheuses, et de Whistler, en Colombie-Britannique.

Le conseil municipal de Canmore doit confirmer mardi s’il donne son aval au projet. La Municipalité de Whistler, quant à elle, attend de voir l’issue du vote avant d’annoncer son intention de se joindre ou non à la candidature.

Donc, même si le oui l’emporte au référendum, les Jeux ne sont pas encore gagnés. Le vote est seulement consultatif, et la Ville se réserve encore le droit d'abandonner le dossier.

Il restera ensuite d’autres dates importantes, dont le 11 janvier 2019, date de la remise du dossier de candidature au Comité international olympique.

C'est en juin prochain que le nom de la ville gagnante sera dévoilé. Les villes dans la course, à ce jour, sont Calgary, Stockholm, en Suède, et la candidature conjointe de Milan et Cortina D'Ampezzo, en Italie.