Un texte de Jean-Loup Doudard

L’étude de faisabilité vient appuyer et raffiner les conclusions de l’étude précédente, achevée en juin 2017.

Le gisement contient 10 millions d’onces de ressources aurifères, soit près de 8 millions de plus que prévu, selon l’étude.

Si le projet va de l’avant, la mine aura une valeur actualisée nette de 795 M$ US et son coût de construction est évalué à 1,15 G$ US.

La minière compte récupérer cet investissement en moins de 5 ans, à raison de 36 000 tonnes d’or par jour, à un prix de 1250 dollars l’once.

Les résultats de [l’étude de faisabilité] démontrent que Côté Gold est un projet économiquement viable, à longue durée de vie et potentiellement une mine d'une production à faible coût. communiqué de presse, IAMGOLD

Le projet Côté Gold est très attendu à Gogama, qui se prépare déjà à accueillir de nouveaux travailleurs.

Le village de 300 personnes a récemment entrepris de rénover ses infrastructures, dont les conduites d’égouts, afin de vendre plus de terrains résidentiels.

Des panneaux d'indications sur la route vers Gogama Photo : Radio-Canada/Yvon Thériault

C’est pour voir s’ils vont ouvrir un gros bureau, ce qui pourrait aider beaucoup de gens à trouver un emploi , dit le président de la régie locale des services publics, Daniel Mantha.

Or, la compagnie IAMGOLD a établi depuis plusieurs années un campement temporaire pour les centaines de travailleurs qui opéreront la mine.

Certains craignent que cela limite la portée des retombées économiques pour le village.

Ça va tout dépendre sur les gens qui vont travailler à la mine, s’ils vont demeurer à Gogama, ou ils vont juste rester au camp. Vont-ils amener leurs enfants avec eux s’ils demeurent ici ou non ? , se demande Daniel Mantha, qui compte aborder la question lors d’une rencontre avec la minière le 15 novembre.

C'est certain que n'importe quoi va aider le village, va garder notre école ouverte. Rien que des avantages pour le village. Daniel Mantha, président de la régie locale des services publics de Gogama.

La minière doit maintenant décider au printemps 2019, si elle va de l’avant avec la phase de construction.