Sans entrer dans les détails, la diva a évoqué des difficultés vécues en parallèle de ses années de vedettariat au Québec et en France. « J’ai assez de recul aujourd’hui pour écrire sur ce qui a été une belle vie, mais une vie difficile à une période où les femmes devaient supporter une certaine violence », dit-elle. « Aujourd’hui, poursuit-elle, il y a heureusement eu le mouvement #moiaussi. »

La chanteuse se dit maintenant passionnément amoureuse d’un « homme bon. Ça prend beaucoup de personnalité et beaucoup de caractère pour être un homme doux et un homme bon », ajoute-t-elle.

Une femme heureuse

« On me parle souvent d’avant. C’était difficile, ma vie, avant. J’aime mieux ma vie maintenant », raconte-t-elle, lasse de cette nostalgie glorifiée. Malgré la pudeur qu’on lui connaît, elle a ouvert une brèche sur des années de gloire durant lesquelles c’est l’amour du public qui l’a portée. Celle qu’on a surnommée la diva, en raison de l’exubérance de ses costumes de scène et de l’originalité de sa démarche, a plus que jamais les pieds sur terre : « Quand on va loin, il faut être capable de revenir », affirme-t-elle.

Paris dans la mire

L’autobiographie de Diane Dufresne comportera évidemment quelques chapitres sur le Paris des années 60, où Diane Dufresne a vécu une période féconde de sa carrière.

J’ai vécu Paris en 1967, à l’époque des cabarets de la rive gauche. Je pense qu’il faut absolument que j’écrive à ce sujet. Diane Dufresne

L'autobiographie qu'elle rédige avec son conjoint Richard Langevin devrait compter autour de 800 pages. La forme exacte de l'ouvrage n'est pas encore déterminée.