Un texte d'Alain Labelle



C’est la fin d’une époque pour la NASA, qui avait également révélé quelques jours auparavant la fin de la mission du télescope spatial Kepler consacrée à la découverte d'exoplanètes.

Les responsables de la mission Dawn savaient depuis un mois que leur sonde manquerait bientôt de carburant, l'hydrazine, qui maintenait l'antenne de la sonde en direction de la Terre et l'aidait à orienter ses panneaux solaires vers le Soleil pour se recharger.

Mais ce n'est que mercredi et jeudi dernier que la sonde a manqué ses communications prévues avec la Terre. L'agence spatiale américaine l'a formellement déclarée éteinte jeudi, en fin de journée.

Mission accomplie

Dawn a exploré les deux plus gros objets de la ceinture d'astéroïdes. Une première.

Les attentes que nous avions de Dawn étaient grandes, mais elle a relevé le défi à chaque fois. C'est difficile de dire au revoir à ce formidable vaisseau, mais il est temps. Marc Rayman, directeur de la mission

La sonde a parcouru pas moins de 6,9 milliards de kilomètres depuis son lancement en 2007.

Représentation artistique de la sonde Dawn autour de Cérès. Photo : NASA/JPL-Caltech

Dawn est ensuite devenue en 2011 la première sonde à se placer en orbite dans la ceinture principale d'astéroïdes du système solaire, entre Mars et Jupiter.

La ceinture principale d’astéroïdes Elle est large de 32 millions de kilomètres et se trouve entre les planètes Mars et Jupiter.

Des millions d'astéroïdes de forme irrégulière s’y trouvent, certains de la taille de fines particules de poussière rocheuse et métallique, d'autres ayant des centaines de kilomètres de diamètre.

Le plus gros, Cérès, a le statut de planète naine. Il est le seul à avoir une forme sphérique en raison de sa masse importante.

Cette ceinture n'est pas homogène : des zones entières sont vides, alors que d'autres sont densément peuplées.

Des astéroïdes, appelés géocroiseurs, sont parfois éjectés de la ceinture et croisent l'orbite de planètes.

Pioneer 10 a été le premier objet de fabrication humaine à traverser la ceinture principale, en juillet 1972. Les sondes Pioneer 11, Voyager 1 et 2, Galileo, Cassini, NEAR, Ulysses et New Horizons réussissent aussi ce passage sans subir de dommages.

Représentation artistique de la ceinture principale d'astéroïdes. Photo : NASA

Dès lors, elle a commencé à explorer Vesta, le deuxième plus gros objet de la ceinture avec son diamètre moyen d'environ 530 km.

L'astéroïde Vesta photographié par la sonde Dawn le 24 juillet 2011. Photo : NASA/JPL

Elle s'est ensuite approchée en 2015 du plus gros objet de la ceinture, la planète naine Cérès d’un diamètre d'environ 950 km, pour réaliser la première visite d'une sonde humaine autour d'un tel objet céleste et le seul à réussir une insertion dans son orbite.

Dawn restera en orbite autour de Cérès pendant des décennies, mais ne sera plus en mesure de communiquer avec la Terre.

Photo aux couleurs augmentées de Cérès prise par la sonde Dawn le 29 avril 2017. Photo : NASA/JPL

Ce que la sonde Dawn nous a appris sur Cérès : Elle possède une forme sphérique, à la différence des corps plus petits de la ceinture principale d’astéroïdes qui sont de formes irrégulières;

Sa surface est probablement composée d'un mélange de glace d'eau et de divers minéraux hydratés;

Elle a un noyau rocheux et un manteau de glace;

Elle pourrait héberger un océan d'eau liquide;

Elle est entourée d'une atmosphère ténue contenant de la vapeur d'eau.

Les données que Dawn a envoyées vers la Terre ont permis aux scientifiques de comparer deux mondes semblables à des planètes, mais qui ont évolué fort différemment. Parmi ses réalisations les plus significatives, Dawn a montré toute l'importance de l'emplacement dans la formation et l'évolution des objets de notre système solaire primitif.

Ces données ont également renforcé l'idée que les planètes naines auraient pu abriter des océans pendant une grande partie de leur histoire, et qu'elles pourraient encore en posséder.

Il s'est avéré que Cérès est un monde façonné par l'eau, contenant des dépôts de sel provenant d'un possible océan souterrain qui se manifestent sous forme de points lumineux dans ses cratères. Il est également possible d’y observer des volcans glacés, et certains composés organiques y ont été décelés.

De la glace a été détectée sur le flanc nord du cratère Juling, qui est dans l'ombre presque de façon permanente. Photo : NASA

Les images et les données incroyables collectées par Dawn de Vesta et Cérès sont essentielles dans la compréhension de l'histoire et de l'évolution de notre système solaire. Thomas Zurbuchen, directeur de la recherche scientifique à la NASA

« À bien des égards, l'héritage de Dawn ne fait que commencer », affirme Carol Raymond, l’un des chercheurs de la NASA associés à la mission.

L’ensemble de données de Dawn sera analysé en profondeur par les scientifiques qui tentent de comprendre comment les planètes évoluent, et où et quand la vie a pu se former dans notre système solaire. Carol Raymond

L’étude de Cérès et Vesta est également importante pour comprendre la formation de systèmes planétaires éloignés, car ils donnent un aperçu des conditions qui peuvent exister autour de jeunes étoiles.

La disparition de la mission Dawn ne met pas fin à l'exploration de la ceinture d'astéroïdes par l'humanité. Le vaisseau spatial japonais Hayabusa2 et le vaisseau spatial américain OSIRIS-REx doivent rapporter des morceaux de deux astéroïdes sur Terre au cours des prochaines années.

Représentation artistique de la sonde Hayabusa 2 et de l'astéroïde Ryugu Photo : JAXA

De plus, en 2022, la NASA compte lancer la sonde Psyche en direction de l’astéroïde du même nom qui est considéré comme un noyau planétaire nu, ce qui donnera aux scientifiques une possibilité d'étudier l'intérieur d'une planète à partir de l'extérieur de l’astéroïde.

La fin de Kepler

La NASA avait annoncé plus tôt la semaine dernière la fin de la mission du télescope spatial Kepler après neuf ans en orbite autour du Soleil et la découverte de plus de 2600 planètes hors du système solaire. Kepler avait pour mission de découvrir des planètes semblables à la Terre, c'est-à-dire d'une taille comparable, rocheuses et non gazeuses, et à une distance ni trop proche ni trop lointaine de leur étoile.