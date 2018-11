D'ici la fin du mois de novembre, le vaccin est disponible gratuitement pour les enfants de 6 mois à 2 ans, les personnes de 60 ans et plus, les femmes enceintes qui en sont à deux et trois mois de grossesse, aux personnes atteintes de certaines maladies chroniques ainsi qu'à ceux vivant avec une personne à risque.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) prévoit administrer 50 000 doses cette année.

L'an dernier, le vaccin avait été par contre peu efficace contre la souche d'influenza de type A.

La conseillère à la direction de la santé publique pour les maladies infectieuses, Annick Pilote, comprend que le doute peut s’installer quant à l’efficacité du vaccin, mais elle assure qu’il est toujours utile de se faire vacciner.