Un texte de Pierre Verrière

Comme bon nombre de Manitobains, Mme Freynet-Gagné était devant son téléviseur dimanche pour écouter l'émission hebdomadaire diffusée sur les ondes de Radio-Canada.

Lors de l'émission du 21 octobre, l'écrivaine Denise Bombardier avait déclaré : « À travers le Canada, toutes les communautés francophones ont à peu près disparu. Il en reste encore un peu en Ontario. Au Manitoba, je suis allée encore au mois de janvier chez les Métis, on ne parle plus français. »

Après cette déclaration, de nombreux organismes francophones ont demandé à être invités sur le plateau afin de répondre aux propos de Mme Bombardier. Cette requête n'a pas été accordée. En revanche en ouverture d'émission, l'humoriste Dany Turcotte a souhaité faire une mise au point.

Lors de la dernière émission, Denise Bombardier a dit que toutes les communautés francophones à travers le Canada avaient à peu près disparu, et bien on a eu la preuve que c’est faux. Dany Turcotte, coanimateur de l'émission « Tout le monde en parle »

« Depuis la diffusion, on a reçu des messages et des courriels d’un peu partout à travers le Canada, les francophones ne sont pas disparus au Canada, et ils regardent Tout le monde en parle! Il y a 2,7 millions de fiers francophones hors du Québec », a rappelé M. Turcotte tandis que le public a applaudi.

Denise Bombardier à l'émission Tout le monde en parle, le 21 octobre 2018 Photo : Radio-Canada/Karine Dufour

Au lendemain de la diffusion de l'émission, Carole Freynet-Gagné estime que ce message n'est « pas suffisant » mais que cette mise au point constitue « un pas dans la bonne direction ».

« Le fait que nous n'étions pas là hier c'est blessant et c'est facile de tomber dans le cynisme et je pense qu'il ne faut pas aller là parce que ça n'aide pas notre cause et ça ne démontre pas notre solidarité avec les Québécois qui ont envie qu'on soit là », estime-t-elle.

Selon Mme Freynet-Gagné, il reste encore beaucoup à faire pour que les enjeux des francophones hors Québec soient davantage reconnus.

On a le droit de présenter nos enjeux parce que peut-être que la discussion s'est estompée au Québec, mais pas dans le reste du Canada. Carole Freynet Gagné, vice-présidente du Centre de la francophonie des Amériques

« J'ai demandé à Dany Turcotte si quelqu'un de leur équipe surveillait les enjeux à l'extérieur du Québec et non il n'y a personne. Les membres de l'équipe viennent tous de Montréal. Cette plateforme est extraordinaire, mais je pense qu'elle devrait appartenir à tout le Canada et pas juste Montréal », afirme la Franco-Manitobaine.

Rester positif

Carole Freynet-Gagné dit vouloir rester positive et estime que les francophones hors Québec peuvent même se poser en modèle pour leurs cousins québécois.

« Il faut rester dans le positif et montrer comment nous avons appris à travailler en réseau à l'extérieur du Québec, insiste Mme Freynet-Gagné. Cela fait depuis la fin des années 60 que nous avons été obligés comme francophonie isolée de travailler ensemble, ce que le Québec ne fait pas. Il faut leur montrer comment faire, mais avec un ton positif sinon nous allons creuser le fossé entre les deux solitudes ».