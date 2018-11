Durant cette période, le plus grand hôpital de London a accueilli 5569 personnes qui attendaient d’être placées ailleurs. Globalement, cela représente près de 109 000 jours de soins.

Un de ces patients a même attendu 2 ans et demi avant d’être envoyé dans une résidence pour personnes âgées.

Ces chiffres ont été obtenus par CBC, en vertu d’une demande d’accès à l’information.

Ces données n’étonnent pas Victoria McKenna.

L’infirmière de longue date qui a travaillé au pavillon Victoria et présidente de l’Association des infirmières de l’Ontario affirme que les compressions constantes dans le système de santé ontarien ont mené à cette situation.

C’est bien malheureux, mais c’est devenu notre réalité, même si ces chiffres sont impressionnants. Victoria McKenna, infirmière et présidente de l’Association des infirmières de l’Ontario

En 2016, une unité de 15 lits destinée aux patients en transition vers d’autres types de soins a été complètement éliminée.

La direction de l’hôpital avait perdu le financement provincial de 1,7 million de dollars.

L’avocat et militant Graham Webb rappelle que la population vieillit et que le financement des hôpitaux est insuffisant.

Selon le président du centre de défense des droits des personnes âgées (ACE), il n’y a pas assez de places dans les résidences de soins de longue durée et les patients restent à l’hôpital parce qu’ils n’ont nulle part où aller.

M. Webb, qui milite pour les droits des aînés depuis plus de 20 ans, maintient que la situation n’a jamais été aussi critique.

Il raconte que l’hôpital a utilisé ce qu’il qualifie de tactique d’intimidation pour amener ces patients à quitter l’hôpital.

Certains ont en effet reçu des lettres les informant qu’ils devront payer 1840 $ par jour pour les soins à partir du moment où ils n’ont plus besoin d’être dans un hôpital de soins aigus.