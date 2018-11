On est en fermeture éventuelle du chantier du boul. de Portland qui est le chantier, probablement, le plus important. Cette semaine, si la température est coopérante, nous seront en mesure de faire une bonne partie du pavage, mais c'est possible qu'on déborde en début de semaine prochaine aussi , note le directeur adjoint aux infrastructures urbaines à la Ville de Sherbrooke, Jocelyn Grenier.

On a une très bonne collaboration de l'entrepreneur en pavage. Ce n'est pas exclu qu'on travaille en fin de semaine tout dépendament des fenêtres de température qu'on aura. On devrait être en mesure d'ouvrir en début de semaine prochaine, mais nous ne sommes pas en mesure encore vous dire quel jour, ajoute Jocelyn Grenier.

C'est une pratique courante de la Ville d'autoriser des travaux pendant le week-end pour aider les entrepreneurs à terminer leur contrat avant l'arrivée de la froide saison.

Le bétonnage du trottoir du côté nord (en allant vers le Carrefour de l'Estrie), à droite devrait être terminé ce jeudi. Tout de suite après, l'entrepreneur devrait venir terminer cette section , conclut le directeur adjoint.

Le boulevard est fermé à la circulation entre les boulevards Lionel-Groulx et Jacques-Cartier Nord depuis le 10 octobre dernier.

Pour éviter le secteur, la Ville recommande d'emprunter les autoroutes 410 et 610 et les rues King Ouest et Galt Ouest.

Le rythme des travaux ralentit lui aussi en raison du mercure de plus en plus froid. Un seul chantier a été lancé cette semaine : les glissières de sécurité situées le long du boulevard de l’Université seront nettoyées.

Il y a plus d’une trentaine de chantiers en cours sur le territoire de la Ville.