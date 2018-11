Selon M. Simard, les dernières élections de l’ACF ont montré qu’il « y avait des failles » dans le présent système électoral de l’organisme.

« On a vécu des choses qu’on n’avait jamais vécues dans le passé, on ne s’attendait pas nécessairement à voir certaines actions. Nous voilà avec une partie de notre règlement électoral qui est soit désuet, soit non conforme. On va maintenant devoir aller rectifier le tout, pour s’assurer que les prochaines élections, on les fasse dans le calme », a-t-il expliqué.

L’ACF a créé un comité sur la gouvernance qui a le mandat de moderniser les statuts et règlements afin que tous les membres de la communauté fransaskoise puissent comprendre comment exercer leur droit de vote lors des prochaines élections.

Marie-France Kenny est membre non élue de ce comité. Elle croit qu’il faut rendre le processus intègre et éliminer les éléments flous qui laissent place à différentes interprétations. Toutefois, l’ancienne présidente de l’ACF se dit consciente qu’il s’agit d’un long processus.

« Depuis ces incidents-là, je me rends compte que l’ACF n’est pas le seul organisme où il y a un certain flou. En fait, c’était probablement l’organisme qui avait tenté de mieux définir son processus électoral. Alors qu’on y découvre des failles, il faut se dire, il y a fort probablement des failles dans l’ensemble des processus électoraux de tous nos organismes », explique-t-elle.

Il s’agit donc d’un travail de longue haleine qu’elle réalise avec les membres élus de ce comité, les députées Rachelle Deault (Bellevue-Domrémy et Saint-Louis), Josée Bourgoin (Prince Albert) et Annette Labelle (Ponteix). Elle indique en être à l’étape de rédaction d’un rapport, qui sera soumis à l’Assemblée des députés communautaires, l’entité qui a l’autorité pour modifier les statuts et règlements de l’ACF.

Denis Simard et Marie-France Kenny assurent d’une même voix qu’il est important que cette analyse, et les modifications qui suivront, soient faites de façon consciencieuse, peu importe les délais nécessaires.

