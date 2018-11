On souhaite atteindre un large public avec des visuels qui prendront place sur des affiches et sur les réseaux sociaux. Le message qu'on pourra y voir est que nos ressemblances dans le quotidien constituent une richesse collective et que la différence est loin d'être une menace.

Cette campagne est le fruit du projet Dialogue + où on a, entre autres, sondé les Canadiens sur leurs perceptions de la discrimination et de la radicalisation. Le sondage visait à mesurer les perceptions des Canadiens sur les questions de radicalisation et de discrimination. Le constat est qu'il y a bien des discriminations sous toutes les formes au Canada. Pas seulement avec l'origine ethnique, la couleur de la peau ou la religion, mais aussi avec l'orientation sexuelle, les opinions politiques, etc. Nous avons travaillé surtout sur celles qui sont en lien avec les motifs ethnoculturels. Il y en a aussi à Sherbrooke. Entre autres chez les jeunes , explique, d'entrée de jeu, le coprésident de Dialogue +, David Morin.

Avec cette campagne, on souhaite démontrer qu'il y a plus de ressemblances que de différences entre les Québécois et les gens issus de l'immigration. Photo : Radio-Canada/Émilie Richard

Cette activité de sensibilisation se veut donc une réponse, un outil supplémentaire, pour dépasser les préjugés et les peurs qui s'érigent en obstacle au dialogue inclusif et au rapprochement entre les citoyens. C'est un outil parmi d'autres, mais qui va peut-être ouvrir un espace de discussion et susciter une réflexion chez les gens sur le fait qu'on insiste souvent sur les différences, mais c'est aussi important de rappeler qu'il y a beaucoup de choses qui nous rassemblent, qui font qu'on se ressemblent.

Le forum Dialogue +, qui s'inscrivait dans le projet Dialogue +, a eu lieu au printemps 2017 et se voulait un lieu permettant de réfléchir à des façons de prévenir la discrimination, l'exclusion et la radicalisation violente.

Une douzaine de partenaires participent à cette campagne dont le Cégep de Sherbrooke, le CIUSSS de l'Estrie-CHUS, la Ville de Sherbrooke et la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke.