Le site avait été abandonné par GoDaddy lorsqu’on a appris que le présumé auteur de la tuerie dans une synagogue de Pittsburgh y avait tenu des propos racistes peu de temps avant les événements.

Dans un message de blogue ponctué de citations de penseurs célèbres, Epik a expliqué qu’il avait forgé ce partenariat pour combattre « la censure numérique ».

Le PDG d’Epik, Rob Monster, dit croire que le fondateur de Gab, Andrew Torba, « fait courageusement quelque chose qui semble utile », en offrant une plateforme où tous peuvent s’exprimer librement « dans les limites de la loi ». M. Monster ajoute qu’Andrew Torba « a la responsabilité de surveiller et de légèrement réviser [le contenu publié sur Gab] ».

Gab, qui dit compter 800 000 membres, est souvent associé à des mouvements d’extrême droite en raison de la très grande liberté d’expression qui y règne. Les messages racistes et haineux n’y sont pas interdits, comme c’est le cas ailleurs sur le web. Les appels directs à la violence sont toutefois bannis.

Le chroniqueur Jeff Yates, spécialisé dans la vérification des faits et la culture marginale sur le web, avait constaté l’an dernier que les discours haineux et les théories du complot prolifèrent sur Gab à l’abri des regards.

Le grand public et les médias de masse portent en effet peu d’attention à ce réseau social, en raison de sa taille relativement petite par rapport à celle de Facebook ou de Twitter. Bien que peu nombreux, ses utilisateurs sont toutefois très engagés.