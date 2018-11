L'entreprise de développement et de gestion immobilière Carbonleo vient d'engager, pour son projet Royalmount, François Demers, qui était depuis quatre ans directeur principal des projets de maintien du pont Champlain et du corridor du nouveau pont, a appris Radio-Canada. M. Demers aura, entre autres, la lourde responsabilité de préparer la gestion des enjeux de circulation autour de ce grand projet, à l'intersection des autoroutes 15 et 40.