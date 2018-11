L'homme a subi des « blessures graves aux jambes et à un poignet » quand il a été attaqué près de Cid Harbor, sur l'île de Whitsunday, au large des côtes de l'État du Queensland, ont dit les ambulanciers locaux.

La victime a été transportée par hélicoptère vers l'hôpital de Mackay Base, à une centaine de kilomètres vers le sud, où elle se trouve maintenant dans un état critique.

L'île de Whitsunday est la plus grande de l'archipel du même nom. Le secteur attire des plongeurs et amateurs de voile du monde entier, et les attaques de requin y sont rares.

Une touriste de 46 ans et une autre de 12 ans avaient été attaquées à Cid Harbor, les 19 et 20 septembre.

La femme se remet de ses blessures, mais la jeune fille a perdu une jambe.