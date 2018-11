Ç’a été un choc terrible et ça arrive à un mauvais moment, deux mois avant Noël , affirme Debbie Romero, porte-parole du syndicat qui représente les employés des six magasins à Terre-Neuve.

Les employés ont été convoqués à une réunion dimanche soir. On leur a remis des avis de licenciement à leur arrivée.

Ils n’avaient reçu aucun préavis, pas plus que leur syndicat. On a seulement entendu dire qu’il y avait une réunion à 18 h et que les employés devaient être là , rapporte Mme Romero.

Les magasins de Conception Bay, de Goulds, de Bay Roberts, et du chemin Topsail, de l’avenue O’Leary et du chemin Torbay, à Saint-Jean, fermeront leurs portes.

Les magasins Rona de Wabush, au Labrador, et de Fortune, sur l’île de Terre-Neuve, ne sont pas touchés parce qu’ils sont indépendants.

Je n’utilise que le nom Rona, sa bannière… Mon magasin n’appartient pas à Lowe’s (la maison-mère de Rona) , explique le gérant du magasin de Fortune, Harold Stone.

Des employés de longue date licenciés

Il connaît certains des employés licenciés. Parmi eux, il y en a qui comptent des dizaines d’années d’ancienneté, dit-il. Dans certains cas, maris et femmes travaillaient chez Rona et perdront donc la totalité du revenu familial.

Selon Debbie Romero, le syndicat a réclamé une rencontre immédiate avec la direction de Rona pour s’assurer que les employés licenciés bénéficieront de tous les avantages que leur confèrent les lois sur le travail.

Dans un communiqué, Lowe’s a expliqué qu’elle procédait à la fermeture de certains magasins qui n’atteignent pas les objectifs financiers fixés.

La multinationale américaine de la rénovation Lowe’s a acheté la chaîne québécoise Rona en 2016 pour la somme de 3,2 milliards de dollars.