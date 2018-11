Un texte de Jean-Louis Bordeleau

Seul « village-relais » de l'est de la Côte-Nord, les attractions touristiques et les projets ne manquent pas à Rivière-au-Tonnerre.

Il y a un entrepreneur du milieu qui est en train de faire les démarches pour faire un terrain de camping sur la rue du port , annonce la conseillère municipale responsable du dossier tourisme, Anne-Marie Boudreau. Dans le futur rapproché, avec l'ancien parc de bateau, on veut en faire un parc vert pour les gens du milieu et les visiteurs.

Un chapiteau pour les festivités et les organismes pourrait y être ajouté. Toutes ces démarches ne sont pas étrangères au fait que le plan directeur de la municipalité de Rivière-au-Tonnerre intègre désormais un plan touristique.

Pour accueillir les curieux, le copropriétaire du magasin général du village, Éric Lebrun, multiplie les achats de propriétés. L'autre maison que l'on possède, c'est loué jusqu'à l'automne 2019 , fait-il valoir.