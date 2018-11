Céline Moukoumi estime que le contexte était déjà tendu avant les élections, en raison de la tentative de modifier les statuts et règlements de l’ACF « pour limiter le vote des nouveaux arrivants ».

« Les leaders de la communauté doivent prendre conscience des impacts qu’ils ont sur des équilibres qui sont fragiles », affirme-t-elle, ajoutant que « les événements ont jeté un certain froid sur les nouveaux arrivants ».

Elle fait valoir qu’il est maintenant difficile de « motiver les gens à siéger sur les conseils d’administration ».

« On ne suscite pas l’engagement avec les niveaux de tensions qu’on a vu à travers ces élections. C’est extrêmement compliqué de rassembler lorsqu’on a des événements comme ça qui se produisent dans la communauté », croit-elle.

La candidate déchue à Saskatoon et bénévole fransaskoise, Laurette Lefol, confie avoir été surprise de la manière dont les événements se sont déroulés.

« Avec la façon dont ça a été abordé, par des intervenants qui n’étaient vraiment pas des nouveaux arrivants, on se sentait intimidé. En tant que personne qui était sur le bureau de direction, qui était à l’ACF à l’époque, c’était difficile parce qu’ils ne nous permettaient pas d’expliquer comment on était arrivé à ce point-là. Déjà, ce n’était pas ouvert à la discussion », se rappelle-t-elle.

Selon Mme Lefol, la communauté est encore fragile, mais les liens qui l’unissent sont toujours aussi forts.

« Quand on travaille de l’intérieur, les gens disent : “ c’est tellement tendu ” [...] Mais quand on se rassemble, est-ce que c’est tendu? Non. Il y a des personnes qu’on voit tous les jours, elles sont ouvertes et géniales. Mais quand ça vient sur ce sujet-là, politique, ce ne sont pas les mêmes personnes. C’est difficile à croire parce que je sais qu’ils ont la communauté à cœur comme nous », dit-elle.

Laurette Lefol croit qu’il faudrait mieux faire connaître l’histoire de la Fransaskoisie aux nouveaux arrivants, afin que tous se rappellent le chemin parcouru.

