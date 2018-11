Ils vont procéder à une évaluation. Ils traitent cet accident comme une avalanche et ils vont proposer des plans à tous les intervenants présents (des employés de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail du Québec et des policiers de la MRC des Collines-de-l'Outaouais).

La SQ a maintenant un poste de commandement sur place en plus de l’hélicoptère.

Vendredi, Daniel Dompierre père de famille et opérateur d’une pelle mécanique a été enseveli lors d'un glissement de terrain. Étant donné l’instabilité du sol, les nombreux intervenants sur les lieux n’ont pas encore pu extirper le corps du conducteur de l’habitacle.

