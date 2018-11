42 % de nos produits sont exportés aux États-Unis ou à l'extérieur du Canada , soutient Jean-François Nolin, le pdg de Meubles Huppé, dont les meubles haut de gamme jouissent d'une solide réputation à l'échelle internationale.

Ils seront aussi bientôt plus visibles pour les consommateurs québécois grâce à une nouvelle signature développée par l'Association des fabricants de meubles du Québec (AFMQ). C'est une excellente initiative. De notre côté, on est super contents. Ça nous rend fiers que les consommateurs puissent reconnaître nos produits fabriqués au Québec , ajoute M. Nolin.

C'est important parce qu'au Québec, ça nous donne de l'ouvrage, ça nous fait travailler et on fait des meubles de très belle qualité! , rappelle le contremaître de cette usine, André Champagne.

Doublée d'un nouveau site internet, l'initiative était devenue incontournable estime l'organisation sans but lucratif qui représente 150 fabricants en province. On a fait un sondage Léger en 2016 et 98 % des répondants ont indiqué qu'ils avaient une image positive du meuble fait au Québec, mais 86 % nous ont dit qu'ils avaient de la difficulté à identifier et à trouver des meubles faits au Québec , explique le président et directeur-général de l'AFMQ, Pierre Richard.

Des meubles fabriqués au Québec Photo : Radio-Canada

L'AFMQ invite l'ensemble des acteurs de l'industrie à s'approprier gratuitement cette nouvelle signature. Le message s'adresse aux fabricants qu'ils peuvent l'utiliser comme bon leur semble, mais aussi aux détaillants qui ne sont pas forcément membres de l'AFMQ, car ils sont évidemment des distributeurs importants de meubles! », insiste M. Richard.

Outre une visibilité accrue, cette nouvelle image permettra aussi de dissiper dans le public une vision parfois erronée de l'industrie, croit-on chez Meubles Huppé. C'est une industrie qui a beaucoup été frappée par une mauvaise presse alors qu'elle a fait d'excellents coups. Ça a permis de se réinventer en fait. Souvent, dans des périodes plus critiques, les gens ne se réinventent pas juste survivre, mais pour devenir meilleurs et plus compétitifs », analyse M. Nolin.

Actuellement, on est qu'environ 25 000 personnes oeuvrent dans le secteur du meuble au Québec.