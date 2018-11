Il n'y a pas de collecte ou de distribution du courrier et des colis dans les régions touchées.

Ces moyens de pression peuvent aussi ralentir la livraison du courrier et des colis ailleurs au pays, prévient Postes Canada.

Les grèves tournantes durent depuis deux semaines, mais les deux parties sont toujours loin d'une entente pour le renouvellement des conventions collectives, selon le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

Dans un communiqué publié dimanche, le syndicat accuse Postes Canada d'avoir deux visages .

Ses beaux discours, l’image qu’elle cherche à projeter à ses employées et employés ainsi qu’à la population, tout cela n’est que de la poudre aux yeux! Il faut dénoncer la discordance complète entre les paroles de Postes Canada et ses actions , affirme le STTP.

Des postes temporaires plutôt que permanents

Parmi les points en litige : la charge de travail, l'équité salariale et la sécurité d'emploi.

[Postes Canada] veut pouvoir embaucher un nombre illimité d’employées et employés temporaires sur appel et « jetables » pour leur assigner tout le travail qu’elle souhaite en période de pointe, soit trois mois par année, sans se soucier des factrices et facteurs qui ont besoin d’aide. Ces employées et employés seraient sur appel, pourraient devoir travailler plus de quarante heures par semaine sans être payés en temps supplémentaire et seraient congédiés à la fin de la période de pointe.