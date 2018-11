Ce chiffre a notamment été obtenu grâce à des rapports de police et des reportages parus dans les médias.

La majorité des victimes étaient des hommes d’âge mûr. Un quart d’entre elles ont été écrasées par leur engin; un quart ont succombé à une collision avec un arbre ou une autre surface fixe.

D’autres sont morts à la suite de collisions avec des animaux ou des personnes, se sont noyés lorsque la glace de cours d’eau a cédé sous le poids de leurs engins, ou ont succombé à des blessures subies lorsqu’ils ont été éjectés de leur VTT ou de leur motoneige.

Les données ne tiennent pas compte des accidents les plus récents comme celui qui a coûté la vie à un adolescent de 13 ans de Haut-Lamèque, Marc-André Gionet.

Selon l’analyse de CBC, 61 % des accidents se sont produits pendant la fin de semaine. L’alcool était en cause dans au moins 41 % des cas, un chiffre sans doute conservateur puisque ce facteur n’est pas toujours comptabilisé dans les rapports de police.

Des engins omniprésents

Ces engins sont très populaires en Atlantique : les données font état de 360 000 VTT ou motoneiges immatriculés. Ils font un grand nombre d’adeptes parce qu’ils permettent de se rendre dans des lieux inaccessibles autrement.

Lorsque vous vous êtes promenés une première fois en motoneige, vous avec la piqûre , affirme Ross Antworth, directeur général de la Fédération des clubs de motoneige du Nouveau-Brunswick.

Il y a 360 000 VTT et motoneiges immatriculés en Atlantique. Photo : Radio-Canada/Lynda Paradis

La pratique du VTT et de la motoneige est toutefois plus qu’un loisir : ces engins font partie intégrante de la vie rurale en Atlantique. Ils sont souvent utilisés pour effectuer des tâches.

Une activité lucrative

Il s’agit aussi d’une activité qui rapporte gros aux industries touristiques de chacune des provinces. Par exemple, le gouvernement du Nouveau-Brunswick estime que les motoneigistes qui ont visité la province, en 2014-2015, ont dépensé plus de 17,8 millions de dollars.

L’industrie des VTT, pour sa part, a contribué pour 820 millions de dollars à l’économie du Canada atlantique en 2015, selon une étude commandée par le Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route, qui représente fabricants et détaillants de VTT.

Mais le coût humain et financier des accidents de VTT et de motoneiges est également élevé.

Un organisme national voué à la prévention des blessures, Parachute, estime que le coût de soigner des blessures causées par des accidents de VTT ou de motoneige, en 2010, était de 42 millions de dollars en 2010, en Atlantique.

Les accidents de motoneige et de VTT ont entraîné des dépenses en santé de 42 millions de dollars, en 2010, en Atlantique, selon l'organisme Parachute. Photo : Radio-Canada

Des proches de victimes interrogés par CBC ont soulevé plusieurs questions concernant la sécurité de ces engins. Certains ont déclaré que les victimes avaient sous-estimé la puissance des VTT ou motoneiges, ou encore qu’elles étaient des novices, mal préparées à les piloter.

Une formation obligatoire?

Les lois provinciales considèrent les VTT et motoneiges comme des « véhicules hors route ». Ils sont régis par des règles qui diffèrent de celles des voitures même s’ils peuvent atteindre de très grandes vitesses et qu’ils protègent moins bien les usagers.

Plusieurs réclament des mesures plus énergiques pour prévenir les accidents.

Au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador, rien n’empêche un adulte sans expérience d’acheter un VTT ou une motoneige et de s’en servir sans délai.

L’Île-du-Prince-Édouard exige que les usagers aient le permis de conduite automobile. Ceux qui ont le permis depuis moins de deux ans doivent obligatoirement suivre un cours pour la conduite de véhicules hors route.

Seule la Nouvelle-Écosse impose ce cours de sécurité pour tous les nouveaux usagers. Le règlement ne s’applique toutefois qu’aux personnes nées après le 1er avril 1987.

Est-ce un hasard? La Nouvelle-Écosse a un taux d’accidents de VTT et de motoneiges plus bas que ceux du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve-et-Labrador : il est de 5 % par 100 000 habitants, comparativement à 8 % pour le N.-B. et à 11,5 % à T.-N.-L.

Malgré tout, le Conseil canadien des distributeurs de véhicules hors route s’oppose à une formation obligatoire pour tous. Il estime qu’elle poserait un obstacle à la pratique de cette activité par les gens à faible revenu.

Il est impossible de former en même temps un grand nombre de gens dans une vaste région , plaide Bob Ramsay, président du Conseil.

Il estime qu’il est de la responsabilité des usagers d’assurer leur sécurité.

Mais selon la mère d’une victime, June McCullough, de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, une formation s’impose, au même titre que celle exigée pour la conduite automobile.

La fille de June McCullough, Randa, est morte il y a trois ans dans un accident de VTT dans la région de Saint-Jean, au N.-B. Photo : CBC/John Collicott

Combien d’autres personnes devront mourir avant qu’il y ait des changements , lance-t-elle. Sa fille Randa est morte il y a trois ans, à l’âge de 28 ans, lorsqu’elle a été éjectée de son VTT et a frappé un arbre. Elle a succombé à une fracture du cou.

D'après une enquête de Karissa Donkin, CBC