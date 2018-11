L'employeur annonce que les syndiqués ont commencé à débrayer à London et Scarborough, en Ontario, de même qu'à Carbonear, Exploits Valley, Gander-Lewisporte, Deer Lake, St. Anthony et Stephenville, à Terre-Neuve-et-Labrador. Pour sa part, le syndicat annonce qu'il y aura aussi grève lundi aux sections locales de Brantford, Fort Erie, Guelph, Simcoe, Welland et St. Catharines, en Ontario.

Le STTP mène aussi des grèves à Sault Ste. Marie en Ontario, dans la région des Bois-Francs au Québec et à Moncton au Nouveau-Brunswick. Cependant, les grèves sont terminées à Kitchener-Waterloo, en Ontario.

Postes Canada rappelle qu'il n'y a pas de service de livraison ni de ramassage de courrier ou de colis dans les zones touchées pendant que le syndicat poursuit la grève. Entre-temps, les négociations patronales-syndicales se poursuivent dans l'espoir de conclure un accord sur une nouvelle convention collective.