Matthew Welsh, des Islanders, et Thommy Monette, du Phoenix, ont maintenu le score intact lors des 20 premières minutes de jeu, repoussant 15 et 12 tirs au but respectivement, avant de céder à trois reprises chacun au troisième tiers.

Voyer a ouvert la marque après 4:30 de disputées au deuxième engagement et a de nouveau profité de l'avantage d'un homme pour doubler l'avance des siens, à 5:15 de la troisième période. Il a procuré la victoire aux siens en fermant les livres en fin de troisième, grâce à l'aide de Benjamin Tardif, qui a inscrit l'autre but du Phoenix en désavantage numérique.

Tirant de l'arrière 3-0, Brendon Clavelle, Brett Budgell et Kevin Gursoy ont remis les compteurs à zéro en inscrivant trois buts consécutifs.

Monette a terminé la rencontre avec 26 arrêts dans la victoire, tandis que Welsh a concédé cinq buts en 35 tirs.

Tigres 2 Voltigeurs 5

Nicolas Guay a fait scintiller la lumière des buts à deux reprises en plus de récolter une mention d'aide et les Voltigeurs de Drummondville ont inscrit quatre buts au cours des 40 premières minutes de jeu pour l'emporter 5-2 devant les Tigres de Victoriaville.

Après avoir connu un début de saison en dents de scie, c'est la huitième fois lors de leurs neuf derniers matchs que les Voltigeurs mettent la main sur la victoire.

Félix Lauzon et Joseph Veleno ont contribué à l'avance de 4-0 des Voltigeurs après les deux premières périodes. Cédric Desruisseaux a scellé la victoire en avantage numérique en troisième période.

Olivier Rodrigue a complété le travail en repoussant 13 des 15 tirs dirigés vers lui.

Sean Larochelle et Félix Paré ont inscrit deux buts dans un intervalle de 1:39 en troisième période pour réduire l'écart 4-2.

De l'autre côté de la patinoire, Nikolas Hurtubise a effectué 34 arrêts.