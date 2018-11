C'est le Sherbrookois Alex-Olivier Voyer qui a volé la vedette. L'ailier droit a dénoué l'impasse alors qu'il restait un peu moins de deux minutes à faire au troisième tiers en complétant son tour du chapeau.

Alex-Olivier Voyer, joueur du Phoenix Photo : Radio-Canada

Matthew Welsh, des Islanders, et Thommy Monette, du Phoenix, ont maintenu le score intact lors des 20 premières minutes de jeu, repoussant 15 et 12 tirs au but respectivement, avant de céder à trois reprises chacun au troisième tiers.

Cette victoire permet à l'équipe de Stéphane Julien de retrouver une fiche de 500 avec huit victoires, huit défaites et une autre en prolongation depuis le début de la saison de la Ligue de hockey junior majeure du Québec.