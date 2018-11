Celui qui a organisé l'événement, le Sherbrookois Imed Lakhdara, raconte que les participants étaient invités à marcher sur une image du prince saoudien Mohammed ben Salmane, surnommé MBS, avant d'allumer un lampion.

Je tiens beaucoup à ce mouvement qui s'appelle Amis de Khashoggi autour du monde, qui a été créé pour défendre tous les journalistes, et toutes les voix libres qui veulent donner la vérité , explique-t-il.

D'ailleurs, à ses pieds se retrouve une liste de 80 journalistes assassinés à travers le monde. Assasinés, insiste-t-il. Neuf cas sur dix sont restés sans suite, impunis.

Dans cette photo datant du 10 octobre 2018, devant l’ambassade d’Arabie saoudite à Washington, un homme tient une pancarte arborant la photo de Jamal Khashoggi, journaliste saoudien exilé aux États-Unis et mort le 2 octobre 2018. Photo : The Associated Press/Jacquelyn Martin