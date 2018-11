Tout le Québec est de retour à l’heure normale depuis dimanche. En reculant l’horloge d’une heure, les matins sont plus clairs, mais le soleil disparaît beaucoup plus rapidement.

La visibilité est donc réduite pour les automobilistes lors du retour au travail.

Selon la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), l'automne est d'ailleurs le moment de l'année où les automobilistes doivent encore davantage faire preuve de vigilance.

Quant aux piétons, ils doivent s'assurer d'être visibles en tout temps. Surtout qu'il s'agit d'une période achalandée sur le réseau routier.

S'équiper en conséquence

À Québec, un groupe de marche l'a bien compris. « Nos marches se terminent vers 20 h, 20 h 30. Alors déjà depuis quelques semaines, il fait noir et il faut être vu quand on marche », explique Lucie Roy, du Club de marche Volkssport Nord-Sud Québec.

Cette dernière suggère « une simple bande réfléchissante » ou une lumière à batterie, clignottante ou non, pour se protéger. « On en porte tous durant l'hiver ou du moment où il fait plus noir. »

De 2016 à 2017, le nombre de piétons décédés au Québec est passé de 62 à 69. À Québec, la hausse a été de 125 %, soit un bon de 4 décès en 2016 à 9 en 2017.

La SAAQ mène actuellement une campagne de sensbilisation auprès de tous les usagers de la route afin d'améliorer ce lourd bilan.