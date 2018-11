Un texte de Marie-Josée Paquette-Comeau

Deux fois par semaine à l’automne et au printemps, les élèves de 2e cycle de l'école francophone de Métis-sur-Mer enfourchent des vélos prêtés par l’école et se dirigent au Club de Golf et Tennis Cascades.

Grâce à ce partenariat avec l’organisme anglophone, les élèves ont accès gratuitement aux installations pour y apprendre le golf et le tennis.

Cet hiver, ce sera au tour des jeunes du 1er cycle de profiter d'activités physiques comme le patin et le ski.

Anna Gauthier pratique le golf depuis septembre grâce à un partenariat entre son école et le Club de Golf et Tennis Cascades. Photo : Radio-Canada/Marie-Josée Paquette-Comeau

Moi je trouve ça cool parce qu’on fait plein de projets que les autres écoles n’ont pas nécessairement. Ça nous sort de l’ordinaire. Anne Gauthier, élève de 2e cycle

Ces activités ont été mises en place dans un objectif d’augmenter le temps alloué aux activités physiques. Depuis plus d’un an déjà, les jeunes ont droit à une récréation de plus pour se dégourdir les jambes ce qui a un effet bénéfique sur l’attention en classe selon les enseignants.

Un village pour une école

La direction de l’école a inauguré cet automne un terrain de soccer à même le terrain de l’établissement.

On a vraiment un milieu dynamique des enseignants très impliqués. Donc on a créé des partenariats avec la municipalité et le Club de Golf Cascades. Jean-Pierre Doucet, directeur de l'école des Cheminots-de l'Envol

Le terrain de soccer a vu le jour grâce à la participation de la municipalité de Métis-sur-Mer qui a fourni la main-d’œuvre afin d’effectuer les travaux.

Le nouveau terrain de soccer a été inauguré cet automne à Métis-sur-Mer. Photo : Radio-Canada

À cela s’ajoute un projet d'aménagement d'une salle multifonctionnelle dans le gymnase pour de futurs spectacles.

Tous ces projets sont portés par le personnel de l'école, dont un professeur particulièrement motivé, Philippe Cavanagh.

L'enseignant de 2e cycle à l'école Cheminots-de l'Envol de Métis-sur-Mer, Philippe Cavanagh Photo : Radio-Canada

Philippe est toujours en projet, il développe des choses, donc oui ça crée un dynamisme Jean-Pierre Doucet, directeur de l'école des Cheminots-de l'Envol

L’enseignante de la classe de premier cycle, Valérie Piché, croit que la mobilisation serait moindre sans le charisme de son collègue.

[Philippe] réussit à aller chercher le monsieur du bureau de poste, la madame de la bibliothèque, il a créé des contacts avec ces gens-là et les gens sont vraiment ici près de l’école. Philippe, c’est un bon morceau pour l’école. Valérie Piché, enseignante de 1er cycle

Même si très dévoué, Philippe Cavanagh considère que les projets ne pourraient être réalisés sans l’apport de la communauté.

On peut compter sur un appui incroyable de la communauté, des organismes, des bénévoles. C'est un milieu de vie. C’est à la manière d’un village pour éduquer un enfant, c’est vraiment ça. Philippe Cavanagh, enseignant de 2e cycle

Le conseiller municipal Luc Hamelin et son beau-père construisent bénévolement une nouvelle glissage hivernale pour les jeunes de l'école. Photo : Radio-Canada/Marie-Josée Paquette-Comeau

Philippe Cavanagh souligne que tout ce qu'il entreprend est avant tout pour les jeunes. Sa plus grande fierté demeure leur réussite. Ils sortent d'ici avec une belle culture générale et avec une belle confiance en eux et ça leur permet d'attaquer le secondaire avec beaucoup d'aplomb .

C'est sans oublier, les souvenirs qui resteront gravés dans leur mémoire.