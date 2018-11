Trump contre Obama

Le président Trump et l'ex-président Obama chauffent les foules en prévision de l'élection de mardi. Les deux ont le même objectif : inciter les gens à se présenter aux urnes. Photo : Montage Radio-Canada / Photos : Associated Press

Les élections de mi-mandat aux États-Unis revêtent un aspect particulier cette année : une avalanche de publicités à la télévision, à la radio et sur Internet. La raison : plus de 10 milliards de dépenses au total chez les républicains et les démocrates. Largement boudées en 2014 avec un taux de participation de 36 %, le plus bas en 70 ans, ces élections interpellent davantage les Américains cette année, en raison de la personnalité controversée de leur président.

Donald Trump, qui parcourt le pays depuis quelques semaines déjà, a été fort occupé ce week-end. Il a participé à des rassemblements partisans dans les États du Montana, de l’Indiana, de la Géorgie, du Tennessee et de la Floride. De son côté, l’ex-président Barack Obama, qui est sorti de sa réserve pour se mobiliser contre Trump lors de la campagne, a mené des événements dans l’Indiana et dans l’Illinois.

Le suspense des élections de mi-mandat se terminera tard, mardi soir.

La météo se déchaîne en Italie

Les violentes conditions météorologiques ont provoqué de très importants dégâts dans plusieurs régions italiennes. Photo : Reuters/Massimo Pinca

Après Venise en début de semaine, c’était le tour du reste de l’Italie d’y goûter, en fin de semaine, côté météo. Une porte-parole de l'agence italienne de la protection civile a indiqué que 20 décès liés aux conditions météorologiques extrêmes avaient été rapportés jusqu'à maintenant, dont plusieurs ont été causés par la chute d’arbres. Des zones allant du nord-est du pays à la Sicile, dans le sud-ouest, ont été touchées par le mauvais temps.

Des francophones inquiets au Nouveau-Brunswick

Le chef du parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs pourrait former le prochain gouvernement du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada/Michel Corriveau

À la suite de sa défaite lors du vote sur le discours du trône, vendredi, Brian Gallant, qui dirigeait le Nouveau-Brunswick depuis 2014, a dû démissionner de son poste de premier ministre. Brian Higgs le remplace, lui dont les troupes progressistes-conservatrices ont remporté 22 des 49 sièges lors de l’élection du 24 septembre.

Certains francophones réservent un accueil plutôt tiède au nouveau premier ministre désigné, notamment puisqu’un seul des 22 élus de son parti est francophone. La plupart des régions francophones de la province ne sont plus représentées par le gouvernement au pouvoir à Fredericton.

Jonathan Mahautière reconnu coupable

Jonathan Mahautière a été reconnu coupable du meurtre non prémédité de Gabrielle Dufresne-Élie. Photo : Radio-Canada/Courtoisie/Facebook

Accusé du meurtre non prémédité de sa petite amie, Gabrielle Dufresne-Élie, dans un motel de l'est de Montréal, en 2014, Jonathan Mahautière a été reconnu coupable, dimanche après-midi, au palais de justice de Montréal. Il y a quatre ans, le couple avait eu des relations intimes après avoir consommé des boissons alcoolisées, et le jeune homme a étranglé sa copine. Un premier procès avait eu lieu en 2017; les jurés avaient alors été incapables de s'entendre sur un verdict.

Référendum en Nouvelle-Calédonie

Des électeurs déposent leur bulletin de vote dans l’urne à l’occasion du référendum sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie le 4 novembre 2018. Photo : AFP/Theo Rouby

« Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? » C'était la question à laquelle devaient répondre une partie des habitants de ce territoire français du Pacifique-Sud dans un référendum historique, dimanche. Et la réponse a été non, dans une proportion de 59,68 % des voix. Le scrutin intervenait au terme d'un processus progressif de décolonisation inscrit dans l'accord de Nouméa en 1998.

Collision aérienne à Ottawa

L'un des deux avions entrés en collision en plein ciel, dimamche, a pu atterrir sans problèmes à la suite du drame. Photo : Radio-Canada/Kim Vallière

Un drame est survenu au-dessus de la région d’Ottawa, dimanche, quand deux petits avions sont entrés en collision dans les airs. Un des appareils s’est écrasé et son seul occupant, le pilote, est mort. L’autre avion, qui comptait deux personnes à bord, s’est posé sans faire de blessés. L’incident rappelle un événement semblable, qui s’est produit à Saint-Bruno-de-Montarville, en banlieue de Montréal, en 2017, et qui a fait un mort et trois blessés.

L’Iran rejoue dans un film connu

Des caricatures critiquant les liens étroits entre le président américain Donald Trump et le régime saoudien ont été brandies par des manifestants iraniens à Téhéran. Photo : AFP/Getty Images/ATTA KENARE

Des milliers d’Iraniens ont manifesté dans les rues de Téhéran, dimanche, à la veille de l’imposition par les États-Unis de nouvelles sanctions contre le pays. Donald Trump a retiré unilatéralement son pays de l'accord international sur le nucléaire iranien, conclu en 2015, ce qui a pavé la voie à cette nouvelle série de mesures punitives, qui entrent en vigueur lundi.

Richard Nephew, chercheur à l'Université Columbia et ancien coordonnateur de la politique des sanctions au département d'État américain, explique que ces sanctions auront notamment un impact considérable sur les exportations pétrolières de l’Iran et sur les investissements étrangers dans le pays.

Bonne semaine!