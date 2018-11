Dès qu’ils ont su pour la tuerie qui a fait 11 morts et 6 blessés, des membres de la communauté musulmane de Québec ont contacté le CCIQ pour organiser un voyage vers la Pennsylvanie.

Boufeldja Benabdallah, cofondateur du CCIQ, a accepté de prendre part au périple avec Hakim Chambaz, Abdelhak Achouri et Ahmed Cheddadi, qui étaient tous trois dans la mosquée quand six de leurs camarades sont tombés sous les balles, le 29 janvier 2017, à Québec.

« C'est une importance de mémoire, a expliqué M. Benabdallah. C'est une importance d'être avec ceux qui sont en deuil [...] Cette similitude [entre les deux attaques] ne nous a pas laissés indifférents. »

Le groupe de Québec est arrivé en pleine nuit à Pittsburgh. Ils se sont rendus dimanche à la synagogue où la tuerie a eu lieu samedi dernier. Tout autour, des citoyens étaient rassemblés pour rendre hommage aux victimes.

« On a passé le message à l'effet qu'il y a des citoyens qui sont ailleurs, à Québec, au Canada, et qu'ils pensent à eux et je pense qu'ils ont compris », a expliqué M. Benabdallah.

M. Benabdallah a témoigné d'une journée riche en émotions, mais aussi d'un bon accueil de la part des Américains. « C'est incroyable. C'est une réception à l'image des gens qui sont touchés et qui attendent aussi le sourire de gens qui leur tendent de la main. »

La délégation de Québec avait également au programme une rencontre avec le rabbin de la synagogue Tree of life.