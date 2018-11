Activités permanentes

Une collection de livres audio à votre disposition

ICI Radio-Canada Première vous invite à venir consulter sa collection de livres audio vous invite à consulter sa collection de livres audio francophones destinés autant aux plus jeunes qu’aux adultes. Installés confortablement, vous pourrez vous plonger dans une sélection d’œuvres littéraires narrées par vos personnalités préférées.

Cavale, un balado de fiction d’ICI Première

ICI Radio-Canada Première vous invite découvrir les cinq épisodes de Cavale, son tout premier balado de fiction enregistré en audio 3D. Entrez dans l’univers d’Alain Langlais (Gildor Roy), un ancien chanteur country, et d’une jeune fugueuse androgyne et mal engueulée (Catherine Brunet) dans une épopée qui se déroule sur la route! Suivez-les alors qu’ils tentent de fuir les policiers, comme si vous étiez dans l’automobile avec eux! Profitez aussi de cet espace d’écoute pour découvrir l’offre complète des balados, disponible sur l'application ICI Première et sur Radio-Canada.ca/balado.

Combat national des livres de Radio-Canada

Au printemps dernier, le combat national des livres mettait en scène cinq livres, défendus par cinq combattants de partout au Canada, à l’émission Plus on est de fous, plus on lit! Découvrez les cinq livres, dont le gagnant de la dernière édition, en consultant une murale interactive, et répondez à la question suivante : vous, pour quel livre seriez-vous prêts à vous battre?

Zone ICI ARTV

ICI ARTV vous invite à entrer dans l'univers des mots avec Pour emporter, la nouvelle série de rencontres animée par France Beaudoin. Venez lire, écouter et exprimer des mots parfois touchants, parfois drôles, provenant de livres, de répliques de films ou de pièces de théâtre et de chansons.

Radio-Canada vous invite dans sa Zone jeunesse

Profitez d’un coin douillet où les jeunes et moins jeunes pourront découvrir des applications mobiles en lien avec des émissions jeunesse diffusées sur ICI Télé, ICI TOU.TV ou disponibles sur Radio-Canada.ca/jeunesse. Les lecteurs en herbe auront l’occasion de s’adonner à un brin de lecture, ou s’amuseront à crayonner sur des ardoises géantes.

Horaire quotidien

Mercredi 14 novembre

Photobooth TD Jeunesse

De 9 h 30 à 12 h 30

Venez créer votre propre signet. Prenez-vous en photo avec votre livre préféré parmi les finalistes du Prix TD pour l'enfance et la jeunesse 2018 et imprimez votre signet personnalisé sur place.

Le 15-18

De 15 h à 18 h

Rencontrez l’animatrice Annie Desrochers, ainsi que toute l’équipe de l’émission de radio Le 15-18, qui sera diffusée en direct du Studio Radio-Canada au Salon du livre de Montréal. Au menu : slam poésie, apprentissage de la lecture, rencontre avec des auteurs, dont, entre autres, Josephine Bacon. Au menu également : la couverture de l’actualité du jour.

Jeudi 15 novembre

Le superquiz de Léon

De 10 h à 11 h

Découvrez l’univers de Léon, le petit cyclope qui aime jouer des tours. C’est l’occasion de rencontrer l’auteure et illustratrice Annie Groovie et de participer à un super jeu questionnaire Poursuivez l’aventure sur Radio-Canada.ca/jeunesse.

David Saint Jacques en orbite : tout savoir sur la préparation des astronautes

De 11 h à 12 h

Comment un astronaute fait-il pour prendre une douche? Que fait-il lorsqu’il a des gaz? De quoi sont composés ses repas? En marge des préparatifs de l’astronaute David Saint-Jacques pour sa prochaine mission dans l’espace, rencontrez Charles Tisseyre, animateur du magazine de vulgarisation scientifique Découverte, ainsi que le YouTubeur Massi Mahiou. Ce sera l’occasion pour vous de tester vos connaissances sur l'espace et les missions spatiales.

Plus on est de fous, plus on lit!

De 13 h à 15 h

Assistez à l'émission radiophonique littéraire d’ICI Radio-Canada Première, Plus on est de fous, plus on lit!, animé par Marie-Louise Arsenault. L’animatrice s’intéresse à toutes les formes d’écriture et de prises de parole dans le cadre d’entrevues, de chroniques et de discussions. Il y est autant question de romans, d'essais, de poésie et de bandes dessinées que d'écriture de théâtre, de cinéma et de musique, de pamphlets, de blogues, de livres pratiques, de séries télé et de webséries.

La librairie francophone

De 16 h à 17 h

Assistez à l’émission de radio La librairie francophone. Coproduite et diffusée par Radio-Canada, la RTBF en Belgique, la Radio Télévision Suisse et France Inter, l’émission propose des regards croisés sur l'actualité littéraire des quatre pays. Emmanuel Khérad reçoit chaque semaine des auteurs issus de toute la francophonie et fait écho aux coups de coeur des libraires belge, québécois, suisse et français, partenaires de l'émission.

Vendredi 16 novembre

Plus on est de fous, plus on lit! en formule Cabaret

De 13 h à 15 h

Venez assister en direct à l’émission littéraire d’ICI Radio-Canada Première Plus on est de fous, plus on lit!, animée par Marie-Louise Arsenault, en formule cabaret, avec entre autres une prestation musicale et un duo de comédiens. L’animatrice s’intéresse à toutes les formes d’écriture et de prises de parole dans le cadre d’entrevues, de chroniques et de discussions. Il y est autant question de romans, d’essais, de poésie et de bandes dessinées que d’écriture de théâtre, de cinéma et de musique, de pamphlets, de blogues, de livres pratiques, de séries télé et de webséries.

Pouvez-vous répéter la question?

De 17 h à 18 h

Assistez à l’enregistrement du quiz radiophonique d’ICI Radio-Canada Première, Pouvez-vous répéter la question? Entouré de trois panélistes à la langue bien pendue, Étienne Boulay, Simon Boulerice et Pascale Wilhelmy, l’animateur Pierre Brassard revisitera l'actualité de la semaine à la moulinette de son humour unique et décalé. Ce sera aussi l’occasion de mesurer vos connaissances à celles des participants

Soirée tango et poésie

De 18 h 30 à 19 h 30

Le mariage parfait des mots, du son et du mouvement, afin de souligner l'annonce du lauréat du Prix de poésie Radio-Canada 2018. En musique : Radiotango, Mélanie Bergeron (bandonéon), Mélanie Bergeron (bandonéon), Chantal Bergeron (violon). Danseurs : Francis Cloutier et sa partenaire Pame Bravo.

Samedi 17 novembre

Les coulisses du film d’animation La course des tuques

De 10 h à 11 h

Dans le cadre de son soutien envers le cinéma québécois, Radio-Canada invite le public à découvrir le processus de création d'un film d'animation avec la productrice Sophie Roy et le compositeur Martin Roy. Ce sera également l'occasion d'assister à une session de doublage en compagnie de Ludivine Reding et Sébastien Reding.



Discussion autour du storytelling en balado

De 12 h à 13 h

Les balados connaissent un essor de popularité partout dans le monde. Passant par l'humour, le sport, l'actualité, la fiction ou autre, il y a une liberté dans le ton et dans le montage, que l'on ne retrouve pas à la radio conventionnelle. Animée par Nabi-Alexandre Chartier, cette discussion rassemblera plusieurs panélistes ayant participé à la création de balados d'ICI Radio-Canada Première : Gildor Roy (Cavale-comédien), Stéphane Berthomet (Disparue(s) - Idée originale et animation), Anne Panasuk (Histoires d'enquête - Idée originale et animation), Marie-Ève Tremblay - (Corde sensible - Idée originale et animation ), Alexandre Courteau (El Kapoutchi - Scénario et narration).

Culture club

De 14 h à 16 h

Assistez à l’émission de radio Culture club, animée par René Homier Roy et diffusée en direct sur ICI Radio-Canada Première. René Homier-Roy recevra l’auteur Bernard Werber ainsi que le bédéiste Michel Rabagliati en compagnie de Frédéric Gauthier, des Éditions La Pastèque, qui célèbrent en 2018 les 20 ans de l’univers du personnage de Paul. Cette année encore, Culture club met différents auteurs au défi d’écrire un texte autour d’une phrase imposée par l’équipe. Les courageux sont : Heather O'Neill, Jean-Philippe Baril-Guérard, Mathieu Blais et Stefan Psenak. Finalement, Samuel Archibald et Johane Despins feront la lecture des textes soumis par les auditeurs et iront à la recherche de ce qui définit le Salon du livre de Montréal. Soyez à l’écoute.

Un nomade dans l’oreille

De 17 h à 18 h

Assistez à l’enregistrement de l’émission d’ICI Musique Un nomade dans l’oreille, animée par Catherine Pépin. Une heure durant laquelle la musique métissée rencontrera la littérature d’ici et d’ailleurs. Des auteurs originaires d’Haïti, de la communauté innue, de la Tunisie ou encore du Congo échangeront sur leur parcours et leur vision du monde. Leurs propos seront accompagnés par des prestations musicales inspirées.

Lecture du Cadavre exquis Radio-Canada 2018

De 18 h 30 à 19 h 30

Lecture du Cadavre exquis Radio-Canada, par Patrice Godin et Ingrid Falaise, un texte collectif créé sur la page Facebook de Radio-Canada..

Dimanche 18 novembre

Désautels le dimanche

De 10 h à 12 h

Venez rencontrer Michel Désautels et assistez à son émission Désautels le dimanche, diffusée en direct sur ICI Radio-Canada Première. Entouré des journalistes Marie-France Abastado, Akli Aït Abdallah, Frank Desoer, Michel Labrecque et Janic Tremblay, l’animateur rencontre des auteurs qui éclairent l’actualité nationale et internationale. Toute l’équipe y va de ses suggestions de lecture.

L’Agent Jean au Salon du livre de Montréal

De 13 h à 14 h

Venez en apprendre davantage sur le parcours d’Alex A., auteur et dessinateur du fameux personnage de la série BD, L’Agent Jean! et visionnez la bande-annonce de la nouvelle saison. Vous aurez également la chance de découvrir l’envers du décor du monde de l’interprétation de voix en participant à un atelier en compagnie d’un ou des comédiens qui incarnent les voix des personnages du populaire dessin animé. Vous pourrez poser vos questions sur l’univers de la BD et il y aura un tirage d’un prix de participation.

Pas tous en même temps

De 15 h à 16 h

Assistez à l’émission d’ICI Radio-Canada Première Pas tous en même temps, animée par Karyne Lefebvre. Chaque semaine, l’animatrice et ses cinq collaborateurs se penchent sur des sujets et des événements d'actualité culturelle et réfléchissent aux enjeux de société qui y sont liés.

Spectacle d’Ari Cui Cui

De 16 h 30 à 17 h 30

Avec sa voix exquise et ses idées savoureuses, Ari Cui Cui te transporte dans un monde délicieux à découvrir en famille! Un savoureux mélange des plus belles chansons festives d’hiver du répertoire traditionnel et des spécialités « à la Cui Cui ».

Lundi 19 novembre

Daniel Coutu présente Technomagie

De 10 h à 11 h 30

Le magicien Daniel Coutu vous invite à une fabuleuse présentation de l'application Technomagie. Vous apprendrez comment réaliser des tours de magie spectaculaires à l'aide d’un appareil mobile, question d’épater la galerie lorsque vous serez de retour à la maison.