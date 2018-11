Au cours du dernier mois, les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de la région ont été invitées à se prononcer sur l'entente de principe conclue une dizaine de jours avant les élections provinciales. Les 3 dernières assemblées auront lieu lundi à Maskinongé pour permettre un dépouillement en soirée.

Le syndicat des professionnels en soins (SPSMCQ) de la région a recommandé à ses quelque 5000 membres d'accepter l'offre intervenue à l'issue des longues négociations qui se sont étalées sur plus d'un an.

« On partait de tellement loin dans les demandes patronales qui étaient vraiment en dessous de ce qu'on avait dans nos propres conventions » explique la présidente Nathalie Perron. « Ça fait que ça été très difficile de se rendre-là et à date la réponse est très positive dans l'ensemble de nos assemblées. »

Plusieurs gains

Si la dernière année a été marquée par une hausse importante du recours au temps supplémentaire obligatoire et du nombre d'arrêts de travail de la part de ses membres, le SPSMCQ croit que les mesures contenues dans l'entente de principe permettront d'améliorer la situation.

Plus de plage de vacances estivales pour les travailleurs ont été prévues, moins de mobilité que ce qui était demandé par l'employeur soit 30 km pour les équipes volantes et 20 km pour les autres travailleurs plutôt que les 50 km demandés au départ pour tous et une hausse du nombre de postes à temps complet.

« On va favoriser beaucoup plus la possibilité pour les gens de se mettre à temps complet dans une mesure de volontariat et aussi à la hauteur de ce qu'elles voudront », indique Mme Perron. « Ce qui permettra de diminuer le temps supplémentaire et le temps supplémentaire obligatoire et de stabiliser les équipes. »

À présent, 48% des infirmières, 72% des infirmières auxiliaires et 75% des inhalothérapeutes travaillent à temps partiel.

Une fois le résultat du vote connu, le syndicat devra s'assoir avec l'employeur pour finaliser les textes de la nouvelle convention collective et mettre en branle les mesures prévues le plus vite possible avant la saison de la grippe.