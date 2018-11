Au cours des derniers mois, plusieurs importantes saisies de tabac ont été effectuées au Nouveau-Brunswick. Dans la majorité des cas, ces saisies ont lieu dans la région de Campbellton, une porte d'entrée importante du tabac illégal dans la province.

On veut démanteler cette organisation. La province perd un minimum de 13 millions de dollars par année à cause de ça , indique Jacques Babin, chef adjoint de l'unité de lutte contre la contrebande du tabac.

Cette perte, c'est le montant de taxes provinciales non perçues sur les cigarettes illégales en circulation dans la province. Il estime toutefois que l'unité, créée en 2016, fait de plus en plus mal aux réseaux de contrebandiers.

Jacques Babin, chef adjoint de l'unité de lutte contre la contrebande du tabac. Photo : Radio-Canada

Les revenus perdus pourraient être investis en santé, en éducation ou bien encore dans les programmes sociaux. Jacques Babin, chef adjoint de l'unité de lutte contre la contrebande du tabac

Un marché noir qui touche aussi le fédéral

Comme aucune taxe n'est perçue sur ces cigarettes de contrebande, 10 millions de dollars additionnels sont perdus par le fédéral : Ça débute avec le crime organisé. C’est une activité qui représente des milliards de dollars d’activité par année au Canada.

En 2018, l'unité de lutte contre la contrebande du tabac a effectué plus d'une trentaine d'opérations.

L'unité de lutte contre la contrebande du tabac a saisi la majorité des cigarettes à Campbellton. Photo : Radio-Canada

On estime qu'il y a 50 millions de cigarettes illégales en circulation sur le marché noir, seulement au Nouveau-Brunswick.

Selon Jacques Babin, c'est le prix qui pousse certains fumeurs du Nouveau-Brunswick à se tourner vers les sacs de contrebance contenant chacun 200 cigarettes.

Les individus arrêtés pour contrebande de tabac s'exposent à des conséquences fâcheuses, entre autres, à des accusations criminelles, à la saisie de leur véhicule et à des amendes qui peuvent s'élever à plusieurs milliers de dollars.

