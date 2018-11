M. Grey a remporté 77 % des suffrages devant Paul Carroll.

Le dirigeant a grandi dans une ferme près de Colonsay et a rejoint la formation politique en début d’année. Il dit vouloir réduire les impôts et aborder la responsabilité fiscale : « Nous avions besoin d’une voix de la raison et [le Parti progressiste-conservateur] représente cette voix. »

Il souhaite également réduire la dette de la province en réduisant les dépenses des immenses projets tels que la Régie de la plaque tournante de transport mondial.

Ken Grey dit avoir été un fournisseur de soins de santé certifié pendant 16 ans. Il a également travaillé dans le domaine de l’assurance et chauffeur de transports adaptés.