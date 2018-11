Onze équipes du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie et du Saguenay-Lac-Saint-Jean participent à la compétition. Les nageurs, classés par groupe d'âges, ont entre 11 et 24 ans.

L'événement, qui se déroule à la piscine du campus collégial de Gaspé, a nécessité six mois d'organisation, selon la directrice de la rencontre et présidente du Club de natation les Barracudas de Gaspé, Isabelle Cabot.

On a beaucoup d’officiels, ça prend beaucoup de bénévoles. Juste aujourd’hui, autour du bassin on a 40 officiels , souligne-t-elle.

C’est une compétition de développement. C’est la première grosse compétition de la saison. Jocelyn Boileau, représentant de la Fédération de natation du Québec

Le but premier de cette rencontre est de développer l'esprit d'équipe, puisque c'est l'équipe qui aura cumulé le plus de points qui remporte la compétition. De plus, le festival comprend plusieurs épreuves à relais.

L'événement se déroule à la piscine du Cégep de la Gaspésie-les-Îles. Photo : Radio-Canada

C'est toujours un championnat que les jeunes nageurs aiment beaucoup parce que la nage, c'est individuel. Là c'est une belle occasion de faire des points par équipe. C'est très bon pour l'esprit de groupe , explique Mme Cabot.

Les nageurs aiment beaucoup l'esprit d'entraide, ils s'encouragent beaucoup, c'est très bruyant sur le bord de la piscine! Isabelle Cabot, présidente du Club de natation les Barracudas de Gaspé

En effet, l'enthousiasme était au rendez-vous chez les jeunes nageurs.

Ça s'est vraiment bien passé, j'ai vraiment aimé ça et c'était amusant , a lancé Janie Thibault du club les Barracudas de Gaspé, qui s'est entraînée 13 heures par semaine en vue de cette rencontre.

Xavier Brochu, quant à lui, a fait la route de Baie-Comeau pour participer à l'événement. Le jeune nageur du club les Aquanautes dit toutefois avoir déjà parcouru une plus grande distance pour une rencontre sportive.

Le déplacement aura-t-il valu la peine? Je suis content de mes performances , affirme le nageur.

Les finales se poursuivent jusqu'en fin de journée dimanche.

Avec les informations de Bruno Lelièvre et Geneviève Génier Carrier