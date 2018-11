Pour leur septième rencontre annuelle, les membres de la Guilde des courtepointières du Saguenay souhaitaient mettre de côté leurs obligations familiales. C’est pourquoi elles se sont isolées au Lac Pouce à Laterrière, le temps d’une fin de semaine.

C'est ma fin de semaine que je n’ai pas d'enfants, pas de mari, puis que je fais quelque chose pour moi! Jocelyne Eadie, participante

Pour les membres de la Guilde des Courtepointières du Saguenay, il s'agit d'un congé bien méritée.

C'est un cadeau qu'on se fait. On décroche complètement de notre vie et puis on se lance dans notre projet. On ne pense qu'à ça et on ne se sent pas coupable , explique Danielle Lessard.

Courtepointes, napperons, couvertures, sacs à main.... les participantes réalisent des projets de toutes sortes. Pour plusieurs, la couture est une façon de se détendre et de se changer les idées.

Des gens de tous âges font partie de la guilde des Courtepointières de Saguenay. Photo : Radio-Canada

Tout le monde, quand ils nous voient travailler ils disent :"Mon Dieu, c'est dur!" Même mon conjoint il dit : "Mon Dieu, arrête, relaxe!" Mais c'est tellement relaxant, on est dans notre bulle et on travaille , ajoute Fabienne Lefebvre.

Cette rencontre annuelle permet d'échanger des idées et surtout, de s'entraider.

Moi ça ne fait pas longtemps que j'ai commencé. Quand je suis bloquée, j'ai des perles tout autour de moi qui viennent m'aider. Danielle Lessard, participante

Les connaissances se transmettent d'ailleurs de génération en génération.

J'ai commencé à 12 ans avec ma grand-mère qui fait des courtepointes. J'ai ma plus jeune aussi qui fait les courtepointes. Oui, je fais partie de la relève et j'espère qu'on va avoir plus de jeunes qui viennent nous rejoindre , ajoute Jocelyne Eadie.

D'après le reportage de Sarah Pedneault