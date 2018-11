Un texte de Thomas Deshaies

Selon des données du ministère de la Sécurité publique, près de la moitié des incendies mortels qui sont survenus entre 2006 et 2016 au Québec ont eu lieu dans des bâtiments qui n'étaient pas munis d'avertisseurs de fumée fonctionnels.

Le pompier en prévention à Amos, Stéphane Sigouin, a constaté lors de ses visites à domicile que plusieurs citoyens omettent de changer les piles de leur avertisseur.

« Avant des détecteurs absents, il y en avait beaucoup, mais on voit cela de moins en moins, explique-t-il. Ce qu'on voit souvent, c'est la pile qui est manquante ou qui n'est plus bonne. C'est ça qui est important, avec le changement d'heure, c'est important de changer la pile. »

Les pompiers d'Amos ont été appelés en renfort Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

Le Service des incendies de la Ville d'Amos constate toutefois que les efforts de sensibilisation portent leurs fruits.

Les pompiers de Val-d'Or, qui visitent annuellement 3000 résidences et y consacrent plus de 2000 heures, font le même constat.

« Le constat qu'on en fait, toutes les années il y a une légère baisse, mais on garde toujours entre 20 et 25 % d'anomalies rencontrées dans chacune des résidences de notre ville », affirme Mario Tremblay, chef en prévention et formation pour le Service de sécurité incendie de Val-d'Or.

Des avertisseurs avec piles de lithium longue durée

Le ministère de la Sécurité rappelle que la durée de vie maximale d'un avertisseur de fumée est de 10 ans.

La Ville de Rouyn-Noranda s'est doté d'un règlement il y a quelques années qui oblige les citoyens à se doter d'un avertisseur de fumée par pile au lithium scellé de longue durée, lorsqu'ils doivent remplacer leur avertisseur.

« On n'a pas à changer les piles pendant 10 ans, explique le lieutenant au Service de sécurité incendie de Rouyn-Noranda, Pierre Fortin. On doit toutefois le vérifier quand même deux fois par année. »

Il s'agit d'une option encore plus sécurisante pour les propriétaires d'appartements, estime M. Fortin. « Ils [locataires] ne pourront pas l'enlever ni enlever la batterie. Il faudrait l'arracher », explique-t-il.

Camion du service incendie de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada/Boualem Hadjouti

S'attaquer aux fausses alarmes

Val-d'Or tente aussi de s'attaquer à la problématique des fausses alarmes, lorsque le système est relié directement à une centrale. L'équipe des communications de la Ville a d'ailleurs mis en place différentes actions dans les derniers mois pour sensibiliser les citoyens.

La Ville invite notamment les citoyens à programmer un délai de 90 secondes, plutôt que de 60 secondes, avant qu'un appel soit logé à la centrale.

« Dans la majorité des cas, quand on se présente dans les résidences pour des alarmes non fondées, les citoyens nous répondent que malheureusement, ils ont tenté de contacter leur compagnie d'alarme, mais que les pompiers étaient déjà en direction », constate M. Tremblay.