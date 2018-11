Un texte de Camille Martel

Il y a eu plus de peur que de mal , dit d’entrée de jeu Robert Duguay, porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick (OMU).

Les vents forts ont eu peu d’impact sur les infrastructures, comme les routes ou les bâtiments, dit-il. On recense surtout des arbres déracinés, bien que certains menacent de s’effondrer sur le toit d’une maison, d’un garage ou bien d’une voiture.

Des résidents de Dieppe ont sorti leurs scies pour découper les arbres tombés sur leur terrain. Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Hughes

On s’en est pas tiré si mal vu les circonstances. Robert Duguay, porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick

Au moment de la publication, plus de 75 000 foyers sont toujours privés d’électricité. Énergie NB a déployé 120 équipes sur le terrain pour rebrancher tout le monde le plus vite possible et des centres de réchauffement et de recharge ont été mis en place, surtout dans la région de Fredericton.

Les pompiers ont été très sollicités depuis samedi soir, indique le chef du service d’incendie de la Ville de Moncton, Éric Arsenault.

Nous avons répondu à plus de 40 appels , dit M. Arsenault. Les gens ont surtout appelé les pompiers pour signaler des fils électriques tombés ou bien des arbres déracinés, mais il n’y a eu aucun blessé, précise-t-il.

Début du graphique (passez à la fin) Des centres de réchauffement et de recharge sont ouverts dans plusieurs localités. Voir la liste dans document suivant: https://t.co/pXrfGxWzVP — NBEMO / OMUNB (@NBEMO_OMUNB) 4 novembre 2018 Fin du graphique (passez au début)

Plusieurs poteaux électriques se sont cassés en raison des forts vents au Nouveau-Brunswick dans la nuit du 3 au 4 novembre 2018. Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Hughes

À lire aussi : Des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité au Nouveau-Brunswick

Les élagueurs sont en demande

Les arbres déracinés gardent les élagueurs bien occupés. On a eu beaucoup d’appels pour des arbres tombés , dit Francis Maillet, élagueur pour la compagnie AFM pro forestry Inc. à Dieppe.

Les appels sont triés en ordre d’importance, dit-il. On priorise les appels où un arbre menace de s’effondrer sur une structure en ce moment. Aussi, on peut venir une première fois pour sécuriser les lieux, puis repasser plus tard pour enlever l’arbre et s’en débarrasser adéquatement.

Francis Maillet, élagueur pour la compagnie AFM pro forestry Inc. à Dieppe (à gauche). Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Hughes

Les arbres ont été facilement déracinés, car le sol était très mouillé ce qui diminue sa capacité de rétention, explique M. Maillet.

Un arbre, comme une pruche, peut peser aux alentours de 2000 livres, ajoute l’élagueur.

Francis Maillet, élagueur, a placé des cordes autour d'un arbre qui menace de s'effondrer sur le toit d'un garage à Dieppe. Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Hughes

Plusieurs résidents croisés à Dieppe ont dit qu’ils allaient disposer eux-mêmes des arbres déracinés. On pouvait entendre les scies dimanche qui coupaient les arbres en petit tronçon pour pouvoir s’en départir plus facilement.

Gare aux génératrices

Les autorités rappellent au gens qui souhaitent utiliser des génératrices de le faire avec prudence.

Il faut l’installer le plus loin possible de la maison et surtout pas dans un garage ou une pièce fermée , indique Robert Duguay de l’OMU.

Il faut faire attention aux intoxications au monoxyde de carbone. Robert Duguay, porte-parole de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick

Il rappelle aussi de ne pas utiliser de réchauds à camping à l’intérieur de la maison et de ne pas rentrer son barbecue.

Enfin, il dit que toute mise à jour concernant les pannes sera faite sur les réseaux sociaux de l’OMU ou bien d’Énergie NB. Ceux qui n’ont pas accès à internet peuvent s’adresser aux autorités locales.