Plus de trois jours après la mort de Daniel Dompierre lors d'un éboulement dans une sablière à La Pêche, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail du Québec (CNESST) assure qu'elle agira le plus rapidement possible pour dégager le corps. L'organisme attend toujours un rapport d'ingénieur pour s'assurer que cela se fasse en toute sécurité.