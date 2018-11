Un texte de Boualem Hadjouti

L'Appui régional pour les proches aidants d'aînés a retiré son aide financière en raison de la baisse du nombre de bénéficiaires du service.

De la trentaine de proches aidants qui ont fait appel à l'association cette année, il n'en reste qu'une seule personne aidée.

Le vice-président Georges Mainville se dit toutefois surpris par la décision de l'Appui prise le 1er novembre.

On avait un projet qui avait été agréé par l'Appui régional qui nous permettait de donner trois fois par semaine du répit aux aidés. On avait deux ressources qui s'occupaient des gens qui se présentaient. Mais ces derniers temps, c'est sûr on avait deux ressources pour une personne, à ce moment-là, l'Appui a décidé de retirer le projet et on a deux personnes qui sont mises à pied , regrette Georges Mainville.

On n'avait pas suffisamment de bénéficiaires pour continuer le service de répit et l'Appui régional a décidé de couper la subvention, donc on n'a plus de répit, on a seulement le service de psychothérapie Georges Mainville

L'association continue toutefois d'offrir le service grâce à l'implication de deux bénévoles. Elle compte présenter un autre projet en janvier à l'Appui régional.

Il nous a été impossible de joindre l'Appui régional.

Semaine des proches aidants

Rappelons que la Semaine nationale des proches aidants (SNPA) se déroule du 4 au 10 novembre.

Selon l'Appui pour les proches aidants d'aînés du Québec, d'ici 2056, 28 % de la population sera âgée de 65 ans et plus.

Elle rappelle que la province compte 1,5 million de personnes offrant chaque semaine plus d'une heure de soin à une personne aînée de leur entourage. Le nombre de proches aidants sera appelé à augmenter au cours des prochaines années.