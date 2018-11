Un texte de Olivier Roy Martin

La Ville travaille sur ce projet depuis environ un an, selon le directeur général Simon Thériault. L'objectif est de répondre aux besoins de campeurs qui cherchent une formule de prêt-à-camper.

Le prêt-à-camper est de plus en plus une réalité pour les jeunes familles qui n'ont pas nécessairement besoin de s'outiller, de s'équiper d'une roulotte ou d'un véhicule récréatif , croit-il. On va chercher le plein air avec cette vocation-là.

Simon Thériault affirme que ce projet vise à développer l'offre touristique du camping municipal qui compte actuellement 70 places.

On veut exploiter un endroit qui est en surplomb de la rivière Portneuf et du fleuve Saint-Laurent et qui donne une vision à 180 degrés , dit-il. Les gens vont arriver-là avec presque rien, sinon avec leur nourriture, puis tout va être prêt à l'intérieur pour les accueillir pour un séjour autant en été qu'en hiver.

Portneuf-sur-Mer estime que les contrats pour la construction de yourtes varieront entre 25 000 $ et 103 000 $. Le directeur général de la municipalité, Simon Thériault, souhaite offrir les yourtes aux visiteurs l'été prochain.